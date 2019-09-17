Galatasaray maçı öncesi Club Brugge'den flaş Diagne kararı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olacak. Zorlu maç öncesi Belhanda'nın sakatlığı ile sarsılan sarı-kırmızılı ekip bugün öğlen saatlerinde Belçika'ya hareket etti. Zorlu maç öncesi iki teknik adam da kafasındaki taktikleri belirlerken, transferin son günü Galatasaray'dan ayrılan ve Club Brugge'ün yolunu tutan Diagne'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Golcü futbolcu için Belçika basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte Club Brugge - Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler...

17.09.2019 13:52 - Son Güncelleme: 17.09.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





