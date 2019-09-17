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Galatasaray maçı öncesi Club Brugge'den flaş Diagne kararı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olacak. Zorlu maç öncesi Belhanda'nın sakatlığı ile sarsılan sarı-kırmızılı ekip bugün öğlen saatlerinde Belçika'ya hareket etti. Zorlu maç öncesi iki teknik adam da kafasındaki taktikleri belirlerken, transferin son günü Galatasaray'dan ayrılan ve Club Brugge'ün yolunu tutan Diagne'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Golcü futbolcu için Belçika basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte Club Brugge - Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler...

17.09.2019 13:52 - Son Güncelleme: 17.09.2019 13:52
Galatasaray maçı öncesi Club Brugge'den flaş Diagne kararı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabı ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın rakibi Club Brugge'ü sizler için analiz ettik.

İşte Belçika temsilcisinin artıları eksileri...

Galatasaray maçı öncesi Club Brugge'den flaş Diagne kararı

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına 2 ön elemeden geçerek geldi. İlk maçta berabere kaldığı Dinamo Kiev'i, sahasında mağlup ederek play-off'a kalan Club Brugge, ardından LASK Linz'i her iki maçta yenerek saf dışı bıraktı.

Galatasaray maçı öncesi Club Brugge'den flaş Diagne kararı

Brugge, Belçika Ligi'nde geride kalan 6 maçta ise mağlubiyet görmedi. 6 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Club Brugge, 14 puanla 2. sıranın sahibi oldu.

Galatasaray maçı öncesi Club Brugge'den flaş Diagne kararı

Hafta sonu Cercle Brugge'ü deplasmanda 2-0 yenen Club Brugge, bir önceki haftada zorlu Genk maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligdeki ilk 3 maçını kazanan Club Brugge, son 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray maçı öncesi Club Brugge'den flaş Diagne kararı

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Sezonu erken açan takımlardan biri olan Club Brugge, hem Belçika'da hem de Avrupa'da şu ana kadar resmi maçlarda hiç yenilmedi.

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