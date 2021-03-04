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Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık kararları! Dev operasyon başlıyor! 35 milyon euro...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Fenerbahçe'de kadro operasyonu başlıyor. Takımdan ayrılması istenen ve gönderilecek oyuncularla dev bir değişikliğe hazırlanan sarı-lacivertli ekipte elde edilecek gelir ile de nokta atışı transferler yapılacak. Fenerbahçe bu yöntemle maaş bütçesinde de tasarruf yapmaya hazırlanıyor.

04.03.2021 11:09 - Son Güncelleme: 04.03.2021 11:09
Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık kararları! Dev operasyon başlıyor! 35 milyon euro...

Sezon başında sportif direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, teknik direktör olarak Alanyaspor ile başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut'u getirdi.

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Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık kararları! Dev operasyon başlıyor! 35 milyon euro...

Mauricio Lemos, Samatta, Pelkas, Jose Sosa, Tisserand, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Valencia, Cisse, Perotti, Ademi ve Mert Hakan Yandaş gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başladı.

Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık kararları! Dev operasyon başlıyor! 35 milyon euro...

'Alo ben Emre abin' ifadesiyle transfer dönemine damga vuran Emre Belözoğlu, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Dünyaca ünlü yıldız isim Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Apollo Limasol'den Atilla Szalai'yi de kadrosuna kattı. Fenerbahçe, son olarak Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi de kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık kararları! Dev operasyon başlıyor! 35 milyon euro...

Vedat Muriqi ve Jailson gibi isimlerden 23 milyon euro para kazanan Fenerbahçe'de hedef gelecek sezon transfer döneminde bu miktarın çok daha üstüne çıkmak.

Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık kararları! Dev operasyon başlıyor! 35 milyon euro...

CANER ERKİN'İN KADERİ TOPLANTIYA BAĞLI
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Caner Erkin, Trabzonspor maçında kadroya alınmamış ve takımdan ayrı antrenmanlarını sürdürüyordu. Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut bir toplantı gerçekleştirecek ve Caner Erkin'in Fenerbahçe kariyeri şekillenecek.