Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık kararları! Dev operasyon başlıyor! 35 milyon euro...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Fenerbahçe'de kadro operasyonu başlıyor. Takımdan ayrılması istenen ve gönderilecek oyuncularla dev bir değişikliğe hazırlanan sarı-lacivertli ekipte elde edilecek gelir ile de nokta atışı transferler yapılacak. Fenerbahçe bu yöntemle maaş bütçesinde de tasarruf yapmaya hazırlanıyor.
04.03.2021 11:09
- Son Güncelleme: 04.03.2021 11:09
'Alo ben Emre abin' ifadesiyle transfer dönemine damga vuran Emre Belözoğlu, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Dünyaca ünlü yıldız isim Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Apollo Limasol'den Atilla Szalai'yi de kadrosuna kattı. Fenerbahçe, son olarak Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi de kadrosuna kattı.