Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık kararları! Dev operasyon başlıyor! 35 milyon euro...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Fenerbahçe'de kadro operasyonu başlıyor. Takımdan ayrılması istenen ve gönderilecek oyuncularla dev bir değişikliğe hazırlanan sarı-lacivertli ekipte elde edilecek gelir ile de nokta atışı transferler yapılacak. Fenerbahçe bu yöntemle maaş bütçesinde de tasarruf yapmaya hazırlanıyor.

04.03.2021 11:09 - Son Güncelleme: 04.03.2021 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





