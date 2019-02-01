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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Yeni transferler Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı kırmızılı ekip Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.45'te özel bir uçakla Alanya'ya giderek maç öncesi Alanya'da kampa girecek.

01.02.2019 16:55 - Son Güncelleme: 01.02.2019 17:09
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'da yeni transferler Mitroglou ve Luyindama, Alanyaspor'la oynanacak Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçının kadrosuna dahil edildi. Sarı kırmızılı ekipte Maicon ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Muslera

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Mariano

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Ahmet Çalık

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Selçuk İnan

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