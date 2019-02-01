Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Yeni transferler Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı kırmızılı ekip Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.45'te özel bir uçakla Alanya'ya giderek maç öncesi Alanya'da kampa girecek.

01.02.2019 16:55 - Son Güncelleme: 01.02.2019 17:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





