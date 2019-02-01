İşte Galatasaray'ın Mitroglou transferinin perde arkası!
Galatasaray devre arası transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan biriydi. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna 6 futbolcu takviye ederken, 4 isimle de yollarını ayırdı. Aslan, kadroya defans ve hücum oyuncusu transferi yaptı, takımdan ise 3 defans, 1 orta saha oyuncusu gitti. Bu transferlerden biri de Mitroglou oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou transferinin başarıyla sonuçlanmasında etkili olan faktör neydi? İşte Mitroglou transferinin perde arkası...
01.02.2019 16:34
- Son Güncelleme: 01.02.2019 16:46
Eski kulübü Benfica ve aralarında Cardiff City'nin de bulunduğu 3 Premier Lig takımı, Kostas Mitroglou'na teklif yaptı. Ancak eşinin Türk kökenli olması ve kayınpederinin de İstanbul'da yaşaması Galatasaray'ı avantajlı kıldı.
Dün sabaha karşı Fransa'dan İstanbul'a gelen Kostas Mitroglou için sarı-kırmızılı kulüp erken saatlerde KAP açıklaması yaptı.
Oyuncu daha sonra sağlık kontrolünden geçti. Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan Mitroglou'na Galatasaray bu sezon 1.5 milyon Euro, gelecek sezon içinse 2.6 milyon Euro ödeyecek.
İşte sarı-kırmızılı kulübün formasını giyen ilk Yunan futbolcunun transferinin perde arkası...
ALANYA MAÇI KADROSUNDA YER ALACAK
Kendisine 15 milyon Euro bonservis ödeyen Marsilya'da hayal kırıklığı yaratan 30 yaşındaki Yunan forvet için eski kulübü Benfica ve aralarında Cardiff City'nin bulunduğu 3 Premier Lig takımı teklif yaptı.