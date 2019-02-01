Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Meğer eşi... (Futbolcuların eşleri)
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transfer döneminin son günlerinde birbiri ardına bombaları patlattı. Spor yorumcuları, ara transfer döneminin en başarılı takımının Galatasaray olduğunu söylüyor. Galatasaray Luyindama, Diagne, Kostas Mitroglou gibi isimleri kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi. En flaş transfer ise Yunan yıldız Kostas Mitroglou oldu. Kostas Mitroglou ve eşi hakkında bu gerçek sizi çok şaşırtacak. İşte futbolcuların eşleri ve sevgileri.
Sezon arası transfer döneminin son günleri oldukça hareketli geçti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transfer döneminin son günlerinde bomba isimleri kadrosuna kattı. Onlardan biri Galatasaray'ın transferi Kostas Mitroglou oldu. Mitroglou eşi ile birlikte İstanbul'a gelecek. Ayrıca Mitroglou'nun eşi hakkındaki gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri.