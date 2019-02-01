Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Meğer eşi... (Futbolcuların eşleri)

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transfer döneminin son günlerinde birbiri ardına bombaları patlattı. Spor yorumcuları, ara transfer döneminin en başarılı takımının Galatasaray olduğunu söylüyor. Galatasaray Luyindama, Diagne, Kostas Mitroglou gibi isimleri kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi. En flaş transfer ise Yunan yıldız Kostas Mitroglou oldu. Kostas Mitroglou ve eşi hakkında bu gerçek sizi çok şaşırtacak. İşte futbolcuların eşleri ve sevgileri.

01.02.2019 17:37 - Son Güncelleme: 01.02.2019 18:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





