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Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Meğer eşi... (Futbolcuların eşleri)

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transfer döneminin son günlerinde birbiri ardına bombaları patlattı. Spor yorumcuları, ara transfer döneminin en başarılı takımının Galatasaray olduğunu söylüyor. Galatasaray Luyindama, Diagne, Kostas Mitroglou gibi isimleri kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi. En flaş transfer ise Yunan yıldız Kostas Mitroglou oldu. Kostas Mitroglou ve eşi hakkında bu gerçek sizi çok şaşırtacak. İşte futbolcuların eşleri ve sevgileri.

01.02.2019 17:37 - Son Güncelleme: 01.02.2019 18:01
Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Meğer eşi... (Futbolcuların eşleri)

Sezon arası transfer döneminin son günleri oldukça hareketli geçti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transfer döneminin son günlerinde bomba isimleri kadrosuna kattı. Onlardan biri Galatasaray'ın transferi Kostas Mitroglou oldu. Mitroglou eşi ile birlikte İstanbul'a gelecek. Ayrıca Mitroglou'nun eşi hakkındaki gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Meğer eşi... (Futbolcuların eşleri)

Beşiktaş, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen Japon yıldız, Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi. Kagawa'nın Türkiye'ye gelişi büyük yankı uyandırdı. Ancak Kagawa hakkında en çok merak edilen şey kariyeri değil...

Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Meğer eşi... (Futbolcuların eşleri)

Özel hayatı oldukça merak edilen Kagawa hakkında en çok merak edilen şeylerden biri özel hayatı oldu. Bunun başında da Kagawa'nın sevgilisi geliyor. Sosyal medya hesabından oldukça cesur pozlar paylaşan Kagawa'nın sevgilisi Instagram'ı sallıyor.

Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Meğer eşi... (Futbolcuların eşleri)

İşte Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki

Kostas Mitroglou hakkında ortaya çıkan şok gerçek! Meğer eşi... (Futbolcuların eşleri)
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