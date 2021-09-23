Galatasaray’ın 3-0’lık Kayserispor mağlubiyeti sonrası yerden yere vurdular: Etkisiz elemanlar topluluğu

REHA KAPSAL | Florya



Galatasaray rotasyonlu bir kadroyla Kayseri deplasmanına gitti. Bu rotasyon, yaşlı oyuncular olan bir kadro için yapılır ama genç oyunculardan kurulu bir kadro için bunu tercih etmek ne kadar doğruydu. Ve de bunun sahaya yansıması nasıl olacak sarıkırmızılılar adına; bu en önemli sorulması gereken soruydu. Galatasaray takımının bugünkü deplasman performansını irdelerken, son 3 yıldır zaten bunun sıkıntısın yaşadığını ve bu dış saha oyunlarının ne kadar güçsüz ve zayıf olduğunu geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. Galatasaray'ın bu sıkıntılarını çok doğru analiz edip, bunlara çözüm ulaştırdıktan sonra yol haritasını belirlemesi gerekir; Takım bütünlüğü yok. Takım organizasyonu yok. Rakip analiz yok. Forma adaleti yok. Taktik plan yok. Duran top kullanımı yok. Rakip savunmaya ön alan baskısı yok. Savunmadan top çıkartırken, baskı yediğinde bu baskıyı kıracak pas organizasyonu yok. Fiziksel kalite yok. Özeleştiri yok. Galatasaray takımı, Lazio karşı oynadığında en önemli de fiziksel olarak karşılık veren, potansiyeli iyi olan genç ve dinamik bir kadro yapısına sahip. Bu kriz anlarını, bu yeni kadroyla aşmak için tek çözüm; çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Antrenmanlar bir takım için mükemmelliğe açılan yoldur. "Çok çalışarak, eksikler doğru tespit edilerek, bunların aşılacağı hem antrenman hem de oyun hafızası oluşturulacağı tek adres; Florya'dır."