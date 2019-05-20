Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

Spor Toto Süper Lig'de bitime son bir hafta kala Galatasaray Şampiyonluğunu ilan etti. Medipol Başakşehir'i kendi evinde 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala 22'inci şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye'nin her yerinde sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek şampiyonluk kutlaması yaptı.