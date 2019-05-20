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Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

Yurdun doğusundan batısına her yerinde Galatasaraylı taraftarlar sokaklara çıkarak takımlarının 22'inci şampiyonluğunu kutladı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından şampiyonluk kutlamaları...

20.05.2019 06:48 - Son Güncelleme: 20.05.2019 06:51
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

Spor Toto Süper Lig'de bitime son bir hafta kala Galatasaray Şampiyonluğunu ilan etti. Medipol Başakşehir'i kendi evinde 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala 22'inci şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye'nin her yerinde sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek şampiyonluk kutlaması yaptı.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla buluştu.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tesislerin balkonundan taraftarları selamladı

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

İŞTE YURDUN DÖRT BİR YANINDAN ŞAMPİYONLUK MANZARALARI

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı
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