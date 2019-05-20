Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı
Yurdun doğusundan batısına her yerinde Galatasaraylı taraftarlar sokaklara çıkarak takımlarının 22'inci şampiyonluğunu kutladı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından şampiyonluk kutlamaları...
20.05.2019 06:48
- Son Güncelleme: 20.05.2019 06:51
Spor Toto Süper Lig'de bitime son bir hafta kala Galatasaray Şampiyonluğunu ilan etti. Medipol Başakşehir'i kendi evinde 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala 22'inci şampiyonluğunu elde etti.
Türkiye'nin her yerinde sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek şampiyonluk kutlaması yaptı.
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