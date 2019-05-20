Galatasaray paraya doyacak! Şampiyon Galatasaray ne kadar gelir elde edecek?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı. 22. şampiyonluğun sevincini yaşayan Galatasaray'ın ekonomik olarak da yüzü gülecek. Şampiyonlar Ligi ile birlikte 15 milyon Euro'luk ayak bastı parasını garantileyen Aslan, şampiyonluk primleri ile birlikte kasasını dolduracak. Peki Şampiyon Galatasaray'ın elde ettiği gelir kaç milyon TL olacak? Galatasaray'ın kasasına ne kadar para girecek? İşte 22. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir...
20.05.2019 08:50
- Son Güncelleme: 20.05.2019 08:53
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