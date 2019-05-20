Galatasaray paraya doyacak! Şampiyon Galatasaray ne kadar gelir elde edecek?

Bu paranın 220 milyon TL'si yayın geliri olarak kasaya girecek. UEFA'dan gelecek 262 milyon TL ile birlikte ticari gelirler (yaklaşık 290 milyon TL) ve maç günü gelirleri (loca, kombineden 228 milyon TL) de buna eklendiğinde sarı-kırmızılılar büyük bir maddi kaynağa kavuşmuş olacaklar.