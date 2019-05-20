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Galatasaray paraya doyacak! Şampiyon Galatasaray ne kadar gelir elde edecek?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı. 22. şampiyonluğun sevincini yaşayan Galatasaray'ın ekonomik olarak da yüzü gülecek. Şampiyonlar Ligi ile birlikte 15 milyon Euro'luk ayak bastı parasını garantileyen Aslan, şampiyonluk primleri ile birlikte kasasını dolduracak. Peki Şampiyon Galatasaray'ın elde ettiği gelir kaç milyon TL olacak? Galatasaray'ın kasasına ne kadar para girecek? İşte 22. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir...

20.05.2019 08:50 - Son Güncelleme: 20.05.2019 08:53
Galatasaray paraya doyacak! Şampiyon Galatasaray ne kadar gelir elde edecek?

G.Saray'a 22. şampiyonlukla birlikte adeta para yağacak. Aslan, tarihinde 14. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterdi.

Galatasaray paraya doyacak! Şampiyon Galatasaray ne kadar gelir elde edecek?

Bu alanda ligin de zirvesinde yer alan sarı kırmızılılar 15 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi ayak basma primini de almaya hak kazandı.

Galatasaray paraya doyacak! Şampiyon Galatasaray ne kadar gelir elde edecek?

Sarı kırmızılılar, ligde topladıkları puanlar için de 63.7 milyon TL'lik prime hak kazanırken, Şampiyonlar Ligi ve ticari gelirlerle birlikte yaklaşık 1 milyar TL kazanacak.

Galatasaray paraya doyacak! Şampiyon Galatasaray ne kadar gelir elde edecek?

Bu paranın 220 milyon TL'si yayın geliri olarak kasaya girecek. UEFA'dan gelecek 262 milyon TL ile birlikte ticari gelirler (yaklaşık 290 milyon TL) ve maç günü gelirleri (loca, kombineden 228 milyon TL) de buna eklendiğinde sarı-kırmızılılar büyük bir maddi kaynağa kavuşmuş olacaklar.

Galatasaray paraya doyacak! Şampiyon Galatasaray ne kadar gelir elde edecek?

Cimbom ayrıca bu sezon transferde de önemli rakamlar kazandı. Sezon içerisinde transfere 25.5 milyon Euro harcayan Galatasaray, sattığı futbolculardan ise 30.8 milyon Euro kasasına koydu.

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