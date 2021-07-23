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Ali Koç eşittir hayal kırıklığı! Fenerbahçe’de 30 transferden sadece 5’i yeni sezonda!

Ali Koç döneminde sportif anlamda hayal kırıklıklarıyla dolu 3 sezonu geride bırakan Fenerbahçe transferde de çok büyük hatalara imza attı. Sarı-Lacivertliler'in 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda kadrosuna kattığı 30 futbolcudan sadece 5'i yeni sezonda Fenerbahçe formasını giyebilecek.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
23.07.2021 13:01 - Son Güncelleme: 23.07.2021 13:01
Ali Koç eşittir hayal kırıklığı! Fenerbahçe’de 30 transferden sadece 5’i yeni sezonda!

Geriye kalan 25 futbolcunun bir kısmı takımdan gönderilirken, bir kısmı da teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon planlamasında yer almıyor.

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Ali Koç eşittir hayal kırıklığı! Fenerbahçe’de 30 transferden sadece 5’i yeni sezonda!

Fenerbahçe yönetimi 2018-2019 ve 2019-2020 transfer sezonlarında kadrosuna kattığı 30 isim için kasasından tam 45 milyon Euro çıkardı.

Ali Koç eşittir hayal kırıklığı! Fenerbahçe’de 30 transferden sadece 5’i yeni sezonda!

İşte Sarı-Lacivertliler'in transferdeki acı tablosu:

Ali Koç eşittir hayal kırıklığı! Fenerbahçe’de 30 transferden sadece 5’i yeni sezonda!

2018-2019 sezonunda kadroda katılan isimlerden Tolgay Arslan, Harun Tekin, Michael Frey, Andre Ayew, Islam Slimani, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Yassine Benzia ve Victor Moses'la yollar ayrıldı.

Ali Koç eşittir hayal kırıklığı! Fenerbahçe’de 30 transferden sadece 5’i yeni sezonda!

Miha Zajc, Barış Alıcı ve Sadık Çiftpınar yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sadece Serdar Aziz, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda olması bekleniyor.