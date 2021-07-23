Ali Koç eşittir hayal kırıklığı! Fenerbahçe’de 30 transferden sadece 5’i yeni sezonda!
Ali Koç döneminde sportif anlamda hayal kırıklıklarıyla dolu 3 sezonu geride bırakan Fenerbahçe transferde de çok büyük hatalara imza attı. Sarı-Lacivertliler'in 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda kadrosuna kattığı 30 futbolcudan sadece 5'i yeni sezonda Fenerbahçe formasını giyebilecek.
23.07.2021 13:01
- Son Güncelleme: 23.07.2021 13:01
Geriye kalan 25 futbolcunun bir kısmı takımdan gönderilirken, bir kısmı da teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon planlamasında yer almıyor.
2018-2019 sezonunda kadroda katılan isimlerden Tolgay Arslan, Harun Tekin, Michael Frey, Andre Ayew, Islam Slimani, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Yassine Benzia ve Victor Moses'la yollar ayrıldı.
Miha Zajc, Barış Alıcı ve Sadık Çiftpınar yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sadece Serdar Aziz, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda olması bekleniyor.