Galatasaray’dan sol bek atağı! Alman basını açıkladı! Cimbom’dan Ludwig Augustinsson harekatı
Son dakika transfer haberleri. Geçtiğimiz sezon son maç ile şampiyonluğu kaçıran Galatasaray yeni sezona hızlı girmek istiyor. Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, hala sol bek arayışında. Van Aanholt, Alioski, Alex Moreno ve Kurzawa gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar için Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Bild gazetesi Galatasaray'ın, Werden Bremen formasını giyen yıldız isim için harekete geçtiğini söyledi.
Sol bek transferi için uzun süredir çalışmalar yapmasına rağmen henüz hedefe ulaşamayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Van Aanholt, Alioski, Alex Moreno ve Kurzawa gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar için Almanya'dan flaş bir iddia geldi.
Bild gazetesinin haberine göre Galatasaray, Werden Bremen formasını giyen Ludwig Augustinsson için atağa geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın Alman kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiği ancak bu teklifin geri çevrildiği öğrenildi.
Bu sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in İsveçli yıldızı satmak istediği ve bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirlediği de ifade edildi.
2017 yılından bu yana Werder Bremen formasını giyen 27 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 23 maça çıkan ve 4 asist yapan Augustinsson 36 kez de İsveç Milli Takımı'nda görev yaptı. Yıldız futbolcu Euro 2020'de İsveç'in oynadığı 4 maçta da ilk 11'de mücadele etti.