Galatasaray’dan sol bek atağı! Alman basını açıkladı! Cimbom’dan Ludwig Augustinsson harekatı

Sol bek transferi için uzun süredir çalışmalar yapmasına rağmen henüz hedefe ulaşamayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Van Aanholt, Alioski, Alex Moreno ve Kurzawa gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar için Almanya'dan flaş bir iddia geldi.