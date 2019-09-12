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Galatasaray'ı kolay lokma gördüler! Belçika basınına göre Club Brugge'ün şansı oldukça yüksek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Real Madrid, PSG ve Club Brugge ile kıyasıya bir mücadele içine girecek. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını Belçika ekibi Club Brugge karşısında verecek. Belçika basını, Galatasaray maçı için Club Brugge'ün şansının oldukça yüksek olduğunu yazdı. İşte haberin detayları...

12.09.2019 18:56 - Son Güncelleme: 12.09.2019 19:10
Galatasaray'ı kolay lokma gördüler! Belçika basınına göre Club Brugge'ün şansı oldukça yüksek
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni macerasına 18 Eylül'de Belçika'da oynayacağı Club Brugge maçı ile başlıyor.
Galatasaray'ı kolay lokma gördüler! Belçika basınına göre Club Brugge'ün şansı oldukça yüksek
Real Madrid ile PSG sarı-kırmızılıların A Grubu'nda yer alan diğer rakipleri.
Galatasaray'ı kolay lokma gördüler! Belçika basınına göre Club Brugge'ün şansı oldukça yüksek

18 Eylül'de Brugge deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Belçika basınında bu maç büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'ı kolay lokma gördüler! Belçika basınına göre Club Brugge'ün şansı oldukça yüksek
'UEFA'DAN G.SARAY MAÇI İÇİN İYİ HABER'

Zorlu karşılaşma öncesi UEFA, bazı istatistikler verirken Belçika basını, bu istatistikleri ''UEFA'dan Galatasaray maçı için iyi haber'' başlığı ile duyurdu.
Galatasaray'ı kolay lokma gördüler! Belçika basınına göre Club Brugge'ün şansı oldukça yüksek
''HİÇBİR BELÇİKA TAKIMINI YENEMEDİ''
Footnews sitesinde çıkan haberde UEFA'nın istatistiklerine göre Club Brugge'un Galatasaray'a karşı kazanma şansının oldukça yüksek olduğu yorumu yapıldı.
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