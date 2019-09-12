Galatasaray'ı kolay lokma gördüler! Belçika basınına göre Club Brugge'ün şansı oldukça yüksek
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Real Madrid, PSG ve Club Brugge ile kıyasıya bir mücadele içine girecek. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını Belçika ekibi Club Brugge karşısında verecek. Belçika basını, Galatasaray maçı için Club Brugge'ün şansının oldukça yüksek olduğunu yazdı. İşte haberin detayları...
12.09.2019 18:56
- Son Güncelleme: 12.09.2019 19:10
DİĞER GALERİLER