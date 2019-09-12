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Milli yıldız itiraf etti: Büyük bir Galatasaray taraftarıyım! Flaş sözler...

Herkesin gönlünde bir aslan yatar sözü boşuna söylenmemiş... Birçok farklı takımlarda oynayan futbolcuların aslında tuttukları takımlar bambaşka olabiliyor. İşte onlardan biri daha... Milli yıldızın bu sözleri çok konuşulacak cinsten. İşte futbolcular ve tuttukları takımlar.

12.09.2019 17:33 - Son Güncelleme: 12.09.2019 17:42
Milli yıldız itiraf etti: Büyük bir Galatasaray taraftarıyım! Flaş sözler...

Futbolcular hangi takımları tutuyor?

Milli yıldız itiraf etti: Büyük bir Galatasaray taraftarıyım! Flaş sözler...

Serie A takımlarından Roma'da top koşturan, A Milli Takımımızın 21 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder'in hangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?

Milli yıldız itiraf etti: Büyük bir Galatasaray taraftarıyım! Flaş sözler...

Merih Demiral

Hürriyet'in haberine göre; Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.

Milli yıldız itiraf etti: Büyük bir Galatasaray taraftarıyım! Flaş sözler...

Kenan Karaman

Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.

Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;

"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."

Milli yıldız itiraf etti: Büyük bir Galatasaray taraftarıyım! Flaş sözler...

Ozan Tufan

Ozan Tufan'ın Galatasaray lehine attığı bu tweetler çok konuşulmuştu.

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