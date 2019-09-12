Ricardo Quaresma'dan olay Fikret Orman sözleri! "Verdiği çek karşılıksız çıktı..."
Beşiktaş'ta uzun süre forma giydikten sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma esti gürledi. Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili de konuşan Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman için çok sert ifadeler kullandı."Fikret Orman, yüzüme konuşacak yüreği hiçbir zaman göstermedi" diyen yıldız oyuncu "Orman'ın bana verdiği çeki bankaya bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı" açıklamasında bulundu.
12.09.2019 21:19
- Son Güncelleme: 12.09.2019 21:26
beIN Sports'a konuşan Ricardo Quaresma, "Bu sezon benim son sezonum olmayacak. Çünkü hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendimi iyi hissediyorum.
Geçen senelerde gösterdiğim performansı ve profesyonelliği Kasımpaşa'da da göstermeye çalışacağım."
'EMRE'NİN İNANILMAZ BİR KALİTESİ VAR'
''Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var. Saha içinde bulunduğu zaman yarattığı farkı görebiliyorsunuz.
Bence genç Türk oyuncular için oldukça iyi bir örnek. İzlemeleri ve takip etmeleri gereken biri.''
F.BAHÇE VE G.SARAY SÖZLERİ
Fenerbahçe veya Galatasaray'dan cazip bir teklif gelseydi kabul eder miydin' sorusuna Ricardo Quaresma: "Zor bir soru değil, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama maalesef Beşiktaş Başkanı beni istemedi.