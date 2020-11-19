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Galatasaray'dan yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 yıldız isim

Sezon başında kadrosunu 7 takviye ile güçlendiren, ancak Fatih Terim'in istediği isimleri tam olarak kadrosuna katamayan Galatasaray'da gözler ocak dönemine çevrildi. Zirve mücadelesi veren Galatasaray'da Fatih Terim yönetimden 3 yerli ismin transfer edilmesini istedi. İşte detaylar...

19.11.2020 09:54 - Son Güncelleme: 19.11.2020 09:55
Galatasaray'dan yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 yıldız isim

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, çıktığı ilk 4 resmi maçını kazanmış ve taraftarını memnun etmişti.

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Galatasaray'dan yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 yıldız isim

Sarı-kırmızılılarda her şey yolunda giderken, UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Rangers yenilgisi ise adeta soğuk duş havası yaratmıştı.

Galatasaray'dan yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 yıldız isim

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi oluşturan Cimbom'un, zirveyle arasında 1 puan fark bulunuyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 yıldız isim

Milli maçlar nedeniyle verilen arada ülkesinin takımlarına giden Omar ve Babel corona virüsüne yakalanmış, Luyindama ise tekrar sakatlanmıştı.

Galatasaray'dan yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 yıldız isim

Bu sırada Aslan'ın bir diğer yıldız ismi Arda Turan da, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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