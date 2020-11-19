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Galatasaray'dan yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 yıldız isim
Galatasaray'dan yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 yıldız isim
Sezon başında kadrosunu 7 takviye ile güçlendiren, ancak Fatih Terim'in istediği isimleri tam olarak kadrosuna katamayan Galatasaray'da gözler ocak dönemine çevrildi. Zirve mücadelesi veren Galatasaray'da Fatih Terim yönetimden 3 yerli ismin transfer edilmesini istedi. İşte detaylar...
19.11.2020 09:54
- Son Güncelleme: 19.11.2020 09:55
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, çıktığı ilk 4 resmi maçını kazanmış ve taraftarını memnun etmişti.
Sarı-kırmızılılarda her şey yolunda giderken, UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Rangers yenilgisi ise adeta soğuk duş havası yaratmıştı.
Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi oluşturan Cimbom'un, zirveyle arasında 1 puan fark bulunuyor.
Milli maçlar nedeniyle verilen arada ülkesinin takımlarına giden Omar ve Babel corona virüsüne yakalanmış, Luyindama ise tekrar sakatlanmıştı.
Bu sırada Aslan'ın bir diğer yıldız ismi Arda Turan da, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.