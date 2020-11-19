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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla sergilediği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Ali Akman, dev kulüpleri peşine taktı. Genç yıldızın amcası olan Ayhan Akman, transfer iddialarına son noktayı koydu.

19.11.2020 10:22 - Son Güncelleme: 19.11.2020 10:22
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

Ali Akman... Henüz 18 yaşında Türk futboluna damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de Bursaspor formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, emin adımlarla gol krallığına doğru ilerliyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

Ali'nin soyadı ise tesadüf değil, Galatasaray'ın eski yıldızı, aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen Ayhan Akman'ın yeğeni.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

Fanatik'in haberine göre Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali'nin bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

Menajerler, Ali Akman'ın hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Performansıyla ligi sallıyordu...

Ancak Ayhan Akman'ın cevabı kısa ve netti: "Fatih hocaya sözümüz var..." Genç futbolcunun da Türkiye'de kalırsa Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi her şeyden çok istediği belirtildi.

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