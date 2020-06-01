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Galatasaray'dan yerli harekatı! Beş imza birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yabancı sınırının kademeli olarak azaltılması planlanırken, Galatasaray yerli harekatı için kollarını sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli yıldızları kadroya katarak olası bir sınırlamada elini rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcu ile prensipte anlaştı.

01.06.2020 10:29 - Son Güncelleme: 01.06.2020 10:30
Galatasaray'dan yerli harekatı! Beş imza birden

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki yabancı oyuncusu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kulüplerde yeni yabancı kuralına uyum sağlamak için şimdiden çalışmalara başladı.

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Galatasaray'dan yerli harekatı! Beş imza birden

Fotomaç'ın haberine göre Anadolu kulüplerinin yanı sıra Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da transferde artık yerli futbolculara yönelecek.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Beş imza birden

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Luyindama ve Nagatomo'ya sezonun ikinci yarısında lisans çıkartamayan Galatasaray da kadrosuna birçok yerli oyuncu takviyesi yapacak.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Beş imza birden

Sarı- kırmızılı ekip, önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak düşecek olan yabancı kontenjanına en hazır kulüp olmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Beş imza birden

Sarı-kırmızılı kulüp şu ana kadar dört oyuncuyla anlaşma sağlarken, bu isimlerin hepsinin Türk olması ve sezon sonunda serbest kalacak olmaları dikkat çekiyor.

İşte Cimbom'un anlaştığı ve bonservis bedeli ödemeyeceği o isimler:

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