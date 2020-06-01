Ozan Kabak'tan flaş Fenerbahçe sözleri: Ben Galatasaraylıyım ve...

24 FARKLI SOYUNMA ODASI VAR

Dünyada ilk Bundesliga başladı, çok şey değişti. O kadar çok yenilik oldu ki biz bile 'AAA' olduk. Her haftanın başında ve sonunda korona testleri oluyoruz. Girmeden ateş ölçülüyor. WhatsApp grubumuz var, oraya semptomumuz yok yazıyoruz, yazmazsak antrenmana alınmıyoruz. 24 kişi de farklı soyunma odasında soyunuyor, 24 farklı soyunma odası var. Antrenmana herkes kendi aracıyla geliyor, duşunu da orada alıyor.