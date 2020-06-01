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Ozan Kabak'tan flaş Fenerbahçe sözleri: Ben Galatasaraylıyım ve...

Galatasaray altyapısında yetişen, 2019 yılında Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a giden ve sergilediği performans ile dikkat çeken Ozan Kabak ve bu sezon başında Schalke'ye transfer olmuştu. Schalke forması giyen 20 yaşındaki milli oyuncumuz Ozan Kabak kariyerine ve Almanya'daki hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Ozan Kabak'ın en çok da Fenerbahçe açıklaması dikkat çekti.

01.06.2020 12:42 - Son Güncelleme: 01.06.2020 12:42
Ozan Kabak'tan flaş Fenerbahçe sözleri: Ben Galatasaraylıyım ve...

Schalke forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kabak'ın Fenerbahçe ilgili sözleri dikkat çekti.

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Ozan Kabak'tan flaş Fenerbahçe sözleri: Ben Galatasaraylıyım ve...

"Son 4 maçtır galibiyet alamadık. Çok üzüldük. Seyirci olmayınca, antrenman maçı gibi oluyor. Bizim maçlarımıza 62 bin taraftar geliyor her hafta ama olmayınca hiç heyecanı kalmıyor, bizi iten bir güç olmuyor. Zamanla alışacağız."

Ozan Kabak'tan flaş Fenerbahçe sözleri: Ben Galatasaraylıyım ve...

24 FARKLI SOYUNMA ODASI VAR
Dünyada ilk Bundesliga başladı, çok şey değişti. O kadar çok yenilik oldu ki biz bile 'AAA' olduk. Her haftanın başında ve sonunda korona testleri oluyoruz. Girmeden ateş ölçülüyor. WhatsApp grubumuz var, oraya semptomumuz yok yazıyoruz, yazmazsak antrenmana alınmıyoruz. 24 kişi de farklı soyunma odasında soyunuyor, 24 farklı soyunma odası var. Antrenmana herkes kendi aracıyla geliyor, duşunu da orada alıyor.

Ozan Kabak'tan flaş Fenerbahçe sözleri: Ben Galatasaraylıyım ve...

Maçlara 2 otobüs ile gidiyoruz, herkes tek oturuyor. Gol sevinci zaten yasaklandı. 2. ve 3. haftadan sonra herkes birbirine sarılmaya başladı ama aslında yasak. Antrenörde ve yedek kulübesinde maske var ama mantığını çözemedik. Sahada kana kan mücadele ediyorsun ama kenarda maske takıyorsun. Hoca bağıracağı zaman maskeyi çıkarıp bağırıyor.

Ozan Kabak'tan flaş Fenerbahçe sözleri: Ben Galatasaraylıyım ve...

Ailem İstanbul'da, benim çok büyük korkum yok. Diyelim ki ailesinde kronik hastalığı olan ya da yaşlı olan biri var, kulüp böyle bir risk varsa antrenman yapmayabilirsiniz, sıkıntı yok dedi. Bu konuda hoşgörülüler, anlayışlılar.

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