Ozan Kabak'tan flaş Fenerbahçe sözleri: Ben Galatasaraylıyım ve...
Galatasaray altyapısında yetişen, 2019 yılında Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a giden ve sergilediği performans ile dikkat çeken Ozan Kabak ve bu sezon başında Schalke'ye transfer olmuştu. Schalke forması giyen 20 yaşındaki milli oyuncumuz Ozan Kabak kariyerine ve Almanya'daki hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Ozan Kabak'ın en çok da Fenerbahçe açıklaması dikkat çekti.
24 FARKLI SOYUNMA ODASI VAR
Dünyada ilk Bundesliga başladı, çok şey değişti. O kadar çok yenilik oldu ki biz bile 'AAA' olduk. Her haftanın başında ve sonunda korona testleri oluyoruz. Girmeden ateş ölçülüyor. WhatsApp grubumuz var, oraya semptomumuz yok yazıyoruz, yazmazsak antrenmana alınmıyoruz. 24 kişi de farklı soyunma odasında soyunuyor, 24 farklı soyunma odası var. Antrenmana herkes kendi aracıyla geliyor, duşunu da orada alıyor.
Maçlara 2 otobüs ile gidiyoruz, herkes tek oturuyor. Gol sevinci zaten yasaklandı. 2. ve 3. haftadan sonra herkes birbirine sarılmaya başladı ama aslında yasak. Antrenörde ve yedek kulübesinde maske var ama mantığını çözemedik. Sahada kana kan mücadele ediyorsun ama kenarda maske takıyorsun. Hoca bağıracağı zaman maskeyi çıkarıp bağırıyor.