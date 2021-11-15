Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’ye Mesut Özil ayarı

Derbide 3-4-2-1 veya 4-3-2-1 dizilişlerinden birini tercih etmesi beklenen Pereira, her iki sistemde de tek forvetle takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adamın ileri uçta Rossi, Berisha veya Serdar Dursun'dan birine şans vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...