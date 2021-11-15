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Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'ye Mesut Özil ayarı

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ederken, Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın derbide sistem değişikliğine gideceği öğrenildi. Mesut Özil'i ilk 11'de başlatmayı planlayan Pereira'nın çözüm arayışında olduğu bildirildi. İşte detaylar...

15.11.2021 12:09 - Son Güncelleme: 15.11.2021 12:16
Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’ye Mesut Özil ayarı

Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret olan Fenerbahçe, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine kilitlendi. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, teknik direktör Vitor Pereira'nın nasıl bir 11'le takımını sahaya süreceği de merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’ye Mesut Özil ayarı

Sezon başından bu yana 3-4-3 sistemiyle takımını sahaya süren Portekizli teknik adam, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından yoğun şekilde eleştirilmeye başlandı. Özellikle Mesut Özil'in takıma katkı verememesi, Pereira'nın sisteminin sorgulanmasına neden oldu.

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’ye Mesut Özil ayarı

Bu eleştiriler sonrası 3-4-3 inadından vaçgeçip vazgeçmeyeceği merak edilen Pereira'nın, derbi taktiğini belirlemek için milli takımdan dönecek oyuncuları beklediği öğrenildi. Portekizli hoca, perşembe gününden itibaren yapılacak antrenmanlarda sahaya süreceği kadroyu ve taktik anlayışı netleştirecek.

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’ye Mesut Özil ayarı

Derbide 3-4-2-1 veya 4-3-2-1 dizilişlerinden birini tercih etmesi beklenen Pereira, her iki sistemde de tek forvetle takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adamın ileri uçta Rossi, Berisha veya Serdar Dursun'dan birine şans vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’ye Mesut Özil ayarı

MESUT ÖZİL VE SOSA'LI 11...
Pereira'nın ayrıca takımın usta ayakları Mesut Özil ve Sosa'yı, Galatasaray karşısında birlikte oynatacağı öğrenilirken, Mesut'un yeni sistemde kalitesini göstermesi planlanıyor. Mert Hakan ve İrfan Can da Pereira'nın orta sahadaki değişmezleri arasında gösteriliyor.

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’ye Mesut Özil ayarı

ALİ KOÇ'TAN PEREIRA'YA MESUT MESAJI!
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira'ya geçtiğimiz günlerde sistem uyarısında bulunmuştu. Koç, yaptığı açıklamada, "Mesut'tan daha fazla verim alabilecek bir sisteme dönmeli" ifadelerini kullanarak Pereira'ya mesaj yollamıştı.

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