Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'ye Mesut Özil ayarı
Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ederken, Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın derbide sistem değişikliğine gideceği öğrenildi. Mesut Özil'i ilk 11'de başlatmayı planlayan Pereira'nın çözüm arayışında olduğu bildirildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret olan Fenerbahçe, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine kilitlendi. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, teknik direktör Vitor Pereira'nın nasıl bir 11'le takımını sahaya süreceği de merak konusu oldu.
Sezon başından bu yana 3-4-3 sistemiyle takımını sahaya süren Portekizli teknik adam, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından yoğun şekilde eleştirilmeye başlandı. Özellikle Mesut Özil'in takıma katkı verememesi, Pereira'nın sisteminin sorgulanmasına neden oldu.
Bu eleştiriler sonrası 3-4-3 inadından vaçgeçip vazgeçmeyeceği merak edilen Pereira'nın, derbi taktiğini belirlemek için milli takımdan dönecek oyuncuları beklediği öğrenildi. Portekizli hoca, perşembe gününden itibaren yapılacak antrenmanlarda sahaya süreceği kadroyu ve taktik anlayışı netleştirecek.
MESUT ÖZİL VE SOSA'LI 11...
Pereira'nın ayrıca takımın usta ayakları Mesut Özil ve Sosa'yı, Galatasaray karşısında birlikte oynatacağı öğrenilirken, Mesut'un yeni sistemde kalitesini göstermesi planlanıyor. Mert Hakan ve İrfan Can da Pereira'nın orta sahadaki değişmezleri arasında gösteriliyor.
ALİ KOÇ'TAN PEREIRA'YA MESUT MESAJI!
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira'ya geçtiğimiz günlerde sistem uyarısında bulunmuştu. Koç, yaptığı açıklamada, "Mesut'tan daha fazla verim alabilecek bir sisteme dönmeli" ifadelerini kullanarak Pereira'ya mesaj yollamıştı.