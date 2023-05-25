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Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe'yi kızdıracak istek

Süper Lig'de gelecek hafta Ankargücü'nü yenmesi halinde şampiyon olacak olan Galatasaray, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi oldukça kızdıracak bir hamle için düğmeye bastı. İşte detaylar ve statüde yazan o madde...

25.05.2023 12:49 - Son Güncelleme: 25.05.2023 12:49
Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! Fenerbahçe’yi kızdıracak istek

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.

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Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! Fenerbahçe’yi kızdıracak istek

30 Mayıs Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'e başlayacak.

Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! Fenerbahçe’yi kızdıracak istek

Cimbom, Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! Fenerbahçe’yi kızdıracak istek

Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken hem şampiyonluk hem de düşme hattında kritik hesaplar yapılıyor.

Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma! Fenerbahçe’yi kızdıracak istek

Lider Galatasaray, Sivas engelini geçerek puanını 79 yaparken, son hafta maç oynamadan Hatay'dan gelecek 3 puanla birlikte sezonu 82 puanla bitirmeyi garantiledi.

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