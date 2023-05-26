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Haberler Spor Galatasaray transfer haberleri | Menajeri bildirdi! İşte Torreira'nın yeni takımı

Galatasaray transfer haberleri | Menajeri bildirdi! İşte Torreira'nın yeni takımı

Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Lucas Torreira, transferde birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılılardan ayrılarak yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Lucas Torreira'nın menajeri, Galatasaray yönetimiyle görüşme yaparak oyuncusunun anlaşma sağladığı takımı bildirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.05.2023 09:09 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:09
Galatasaray transfer haberleri | Menajeri bildirdi! İşte Torreira’nın yeni takımı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray transfer haberleri | Menajeri bildirdi! İşte Torreira’nın yeni takımı

Sezon başında Arsenal'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda orta sahasının parlayan yıldızı haline geldi.

Galatasaray transfer haberleri | Menajeri bildirdi! İşte Torreira’nın yeni takımı

Performansıyla parmak ısırtan Uruguaylı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezleri arasına girdi.

Galatasaray transfer haberleri | Menajeri bildirdi! İşte Torreira’nın yeni takımı

Dinamo görevi gören Torreira, çift yönlü futboluyla takımı en çok rahatlatan isimlerden biri oldu.

Galatasaray transfer haberleri | Menajeri bildirdi! İşte Torreira’nın yeni takımı

Göz dolduran futboluyla şampiyonluk yürüyüşünde büyük katkı sağlayan yıldız oyuncu, taraftarın da sevgilisi konumuna geldi.

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