Galatasaray transfer haberleri | Menajeri bildirdi! İşte Torreira'nın yeni takımı
Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Lucas Torreira, transferde birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılılardan ayrılarak yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Lucas Torreira'nın menajeri, Galatasaray yönetimiyle görüşme yaparak oyuncusunun anlaşma sağladığı takımı bildirdi. İşte detaylar...
26.05.2023 09:09 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:09
Sezon başında Arsenal'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda orta sahasının parlayan yıldızı haline geldi.
Performansıyla parmak ısırtan Uruguaylı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezleri arasına girdi.