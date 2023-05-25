Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş transfer! 72 milyon euro ödenmişti
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı Ryan Kent, Zaha ve Livakovic gibi isimlerle anılıyordu. Ancak sarı lacivertliler büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Buna göre Atletico Madrid'in 72 milyon euro ödeyerek transfer ettiği o isim gelecek sezon çubuklu formayı giyebilir. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...
25.05.2023 11:53 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdıran Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Her iki kulvarda da yoluna devam eden sarı lacivertliler, Türkiye Kupası rövanş maçında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.
Ligde ise en yakın rakibi Galatasaray'ın 5 puan arkasında yer alan sarı lacivertliler, şampiyonluk için sarı kırmızılı ekibin puan kaybetmesini bekleyecek.