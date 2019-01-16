Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak gündeme oturdu!
Kısa bir süre önce Fatih Terim'in takımda kalacağını açıkladığı Ozan Kabak, Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu. Transfer sonrası Galatasaray taraftarları büyük bir şok yaşadı ve tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. İşte sosyal medyada Ozan Kabak için yapılan o paylaşımlar.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 15:51:43
Güncelleme: 16:33:07
Galatasaraylı taraftarlar ikinci yarının başlamasına az bir süre kala yeni transferler beklerken, takımın genç yıldızı Ozan Kabak'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtilen Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oluyor.
GALATASARAY OZAN KABAK'I KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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Yahoo Sport Fransa Muhabiri Manu Lonjon'un geçtiği habere göre ise Stuttgart, Ozan Kabak'ı transferi için mutlu sona ulaştı. Alman kulübünün, genç savunma için Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif ettiği ve transferin bittiği belirtildi.
Ozan Kabak'ın takımdan ayrılmasından Galatasaray taraftarları pek memnun değil. Taraftarlar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor. İşte sosyal medyadaki Ozan Kabak yansımaları ve öne çıkan o paylaşımlar: