Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak gündeme oturdu!

Kısa bir süre önce Fatih Terim'in takımda kalacağını açıkladığı Ozan Kabak, Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu. Transfer sonrası Galatasaray taraftarları büyük bir şok yaşadı ve tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. İşte sosyal medyada Ozan Kabak için yapılan o paylaşımlar.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 15:51:43 Güncelleme: 16:33:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





