Fenerbahçe'de Konoplyanka bombası!
İsmi bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Ukraynalı kanat Konoplyanka'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. Menajeri aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerilen yıldız oyuncunun transferi için Ersun Yanal'ın raporu bekleniyor.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 10:44:11
Güncelleme: 10:44:51
Birçok oyuncuyu listesine alan Fenerbahçe'de Yevhen Konoplyanka ismi de gündemdeki yerini koruyor.
Alman ekibi Schalke 04 ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Fali Ramadani aracılığıyla bir kez daha sarı-lacivertlilere önerildiği iddia edildi.
Alanyaspor'a kiralanan Ozan'ın da menajerliğini yapan Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Ukraynalı oyuncu için yönetime detaylı bilgi verdiği belirtildi.
İki kanatta da oynayan Konoplyanka için son kararı Ersun Yanal'ın vereceği ve kısa sürede durumun netleşeceği ifade edildi.
Bu sezon Schalke 04 formasıyla 14 resmi maçta forma giyen Ukraynalı futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.