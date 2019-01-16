Fenerbahçe'de Konoplyanka bombası!

İsmi bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Ukraynalı kanat Konoplyanka'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. Menajeri aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerilen yıldız oyuncunun transferi için Ersun Yanal'ın raporu bekleniyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 10:44:11 Güncelleme: 10:44:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





