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Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Almanya'da gündem oldu! İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

Galatasaray'dan ayrılıp Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da gündem oldu. Ozan Kabak için yapılan değerlendirmede "Daha 18 yaşında olmasına karşın sahada bu kadar serinkanlı olması etkileyici. Kabak savunmada iyi pozisyon alıyor. Güçlü bir görüntü çiziyor ve kısa mesafede hızlı bir oyuncu." ifadelerine yer verildi. İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

18.02.2019 18:31 - Son Güncelleme: 18.02.2019 18:33
Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Almanya'da gündem oldu! İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılıp Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da gündem oldu.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Almanya'da gündem oldu! İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

RB Leipzig maçından sonra Ozan Kabak için yapılan değerlendirmede "Daha 18 yaşında olmasına karşın sahada bu kadar serinkanlı olması etkileyici. Kabak savunmada iyi pozisyon alıyor. Güçlü bir görüntü çiziyor ve kısa mesafede hızlı bir oyuncu." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Almanya'da gündem oldu! İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Almanya'da gündem oldu! İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

Stuttgarter Nachrichten Gazetesi, RB Leipzig'e 3-1 mağlup olan ev sahibi ekipteki futbolcuların performanslarını tek tek analiz etti.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Almanya'da gündem oldu! İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

Gazete, en yüksek 1 ve en düşük 6 olmak üzere, 1'den 6'ya kadar futbolculara not verirken, Ozan Kabak'în notu olay oldu.

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