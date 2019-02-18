Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Almanya'da gündem oldu! İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

Galatasaray'dan ayrılıp Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da gündem oldu. Ozan Kabak için yapılan değerlendirmede "Daha 18 yaşında olmasına karşın sahada bu kadar serinkanlı olması etkileyici. Kabak savunmada iyi pozisyon alıyor. Güçlü bir görüntü çiziyor ve kısa mesafede hızlı bir oyuncu." ifadelerine yer verildi. İşte Ozan Kabak için yapılan yorumlar...

18.02.2019 18:31 - Son Güncelleme: 18.02.2019 18:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





