Ve Mesut Özil Fenerbahçe'de! Formayı ne zaman giyecek?
Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen ancak bu sezon forma şansı bulamayan ve son olarak kadroya dahil edilmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil Fenerbahçe'de! Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Mesut Özil transferini bitirdiği ve sezon sonunda Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi. İşte Mesut Özil, Fenerbahçe iddialarının ayrıntıları.
18.02.2019 13:24
- Son Güncelleme: 18.02.2019 13:24
'Topçuların' tecrübeli teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve satış listesine konan Mesut'un önümüzdeki sezon 'Çubukluyu' giyeceği öğrenilirken, Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli'yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği belirtildi.
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