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Ve Mesut Özil Fenerbahçe'de! Formayı ne zaman giyecek?

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen ancak bu sezon forma şansı bulamayan ve son olarak kadroya dahil edilmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil Fenerbahçe'de! Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Mesut Özil transferini bitirdiği ve sezon sonunda Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi. İşte Mesut Özil, Fenerbahçe iddialarının ayrıntıları.

18.02.2019 13:24 - Son Güncelleme: 18.02.2019 13:24
Ve Mesut Özil Fenerbahçe'de! Formayı ne zaman giyecek?

Arsenal ile bağlarını koparan, ligde en sonra Cardiff City maçında görev alan Mesut Özil'in yen adresi Fenerbahçe oldu.

Ve Mesut Özil Fenerbahçe'de! Formayı ne zaman giyecek?

Sezon sonunda Arsenal'den ayrılması kesinleşen süper yıldız için İtalyan basını her ne kadar 'Yeni takımı İnter' diye yazsa da Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edildi.

Ve Mesut Özil Fenerbahçe'de! Formayı ne zaman giyecek?

'Topçuların' tecrübeli teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve satış listesine konan Mesut'un önümüzdeki sezon 'Çubukluyu' giyeceği öğrenilirken, Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli'yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği belirtildi.

Ve Mesut Özil Fenerbahçe'de! Formayı ne zaman giyecek?

Başkan Ali Koç'un sponsorlar aracılığıyla Mesut Özil'e imza attıracağı ciddi bir şekilde konuşulurken, Arsenal'in bu transferde zorluk çıkarmayacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun maaşından kurtulmak için gereken kolaylığı sağlayacağı anlaşıldı.

Ve Mesut Özil Fenerbahçe'de! Formayı ne zaman giyecek?

'BAŞKANIMIZ BU İŞİ BİTİRDİ'
Akşam'da yer alan habere göre; yakın çevresine 'Mesut Özil transferi yüzde 80 bitti' söylemlerinde bulunan Comolli'nin 'Arsenal uygun bir bonservis bedeliyle onu biz vermeye hazır başkanımız bu işi bitirdi' ifadelerini kullandı

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