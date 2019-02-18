Ve Mesut Özil Fenerbahçe'de! Formayı ne zaman giyecek?

'Topçuların' tecrübeli teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve satış listesine konan Mesut'un önümüzdeki sezon 'Çubukluyu' giyeceği öğrenilirken, Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli'yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği belirtildi.