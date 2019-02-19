Fenerbahçe göz göre göre ligin dibine sürüklendi!

İddialara göre, sezon başı 200 milyon liralık transfere imza atan Comolli, Koç'u seçimde destekleyen Ömer Uzun'un menajerlik şirketiyle işbirliği yaptı. Ancak hüsran yaşandı. Devre arasında ise Uzun'un şirketinden Batuhan Hakçıl scout'un başına getirildi. Bu kez 110 milyon lira harcandı. Sonuç: Yine hüsran

19.02.2019 09:39 - Son Güncelleme: 19.02.2019 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





