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Fenerbahçe göz göre göre ligin dibine sürüklendi!

İddialara göre, sezon başı 200 milyon liralık transfere imza atan Comolli, Koç'u seçimde destekleyen Ömer Uzun'un menajerlik şirketiyle işbirliği yaptı. Ancak hüsran yaşandı. Devre arasında ise Uzun'un şirketinden Batuhan Hakçıl scout'un başına getirildi. Bu kez 110 milyon lira harcandı. Sonuç: Yine hüsran

19.02.2019 09:39 - Son Güncelleme: 19.02.2019 09:39
Fenerbahçe göz göre göre ligin dibine sürüklendi!

Ligde bitime 12 hafta kala düşme tehlikesini ciddi şekilde hisseden Fenerbahçe'de iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tartışılan isim Comolli sezon başında 200 milyon liralık transfere imza atmış ancak büyük hüsran yaşanmıştı. İddialara göre Comolli, Ali Koç'u seçim sürecinde destekleyen Ömer Uzun'la çalıştı.

Fenerbahçe göz göre göre ligin dibine sürüklendi!

HÜSRANA RAĞMEN ATAMA!
Transferler Uzun'un sahibi olduğu Footalent isimli menajerlik şirketinin desteğiyle gerçekleşti. Hüsrana rağmen devre arasında Uzun'un şirketinden Batuhan Hakçıl scout ekibinin başına getirildi..

Fenerbahçe göz göre göre ligin dibine sürüklendi!

5 İSİM GELDİ, SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Yeni scout ekibi, Comolli ile birlikte bu kez 110 milyon lira harcayıp 5 transfer yaptı. Ancak takımın en önemli eksiği olan forvet alınamadı. 5 hafta geride kalmasına rağmen takım düşme hattından çıkamadı..

Fenerbahçe göz göre göre ligin dibine sürüklendi!

KAGAWA OUT, MİHA ZAJC İN!
Bir başka iddiaya göre ise Batuhan Hakçıl ve ekibi, Beşiktaş'a gelen Shinji Kagawa'yı veto edip Miha Zajc'ın alınmasını sağladı. Ancak Sloven yıldız şu ana kadar takıma katkı yapamadı.

Fenerbahçe göz göre göre ligin dibine sürüklendi!

1- İSLAM SLiMANi 6 MiLYON EURO
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