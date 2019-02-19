Fenerbahçe göz göre göre ligin dibine sürüklendi!
İddialara göre, sezon başı 200 milyon liralık transfere imza atan Comolli, Koç'u seçimde destekleyen Ömer Uzun'un menajerlik şirketiyle işbirliği yaptı. Ancak hüsran yaşandı. Devre arasında ise Uzun'un şirketinden Batuhan Hakçıl scout'un başına getirildi. Bu kez 110 milyon lira harcandı. Sonuç: Yine hüsran
19.02.2019 09:39
- Son Güncelleme: 19.02.2019 09:39
Ligde bitime 12 hafta kala düşme tehlikesini ciddi şekilde hisseden Fenerbahçe'de iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tartışılan isim Comolli sezon başında 200 milyon liralık transfere imza atmış ancak büyük hüsran yaşanmıştı. İddialara göre Comolli, Ali Koç'u seçim sürecinde destekleyen Ömer Uzun'la çalıştı.
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