RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Spor Galatasaray'da stopere sürpriz takviye! El Turco geliyor...

Galatasaray'da stopere sürpriz takviye! El Turco geliyor...

Süper Lig'de koronavirüs sonrası yeniden başlama takvimi tartışmaları sürerken, Galatasaray önümüzdeki yılın kadro hazırlıklarına da devam ediyor. Bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Luyindama ve Marcao'nun sezon sonunda transfer olması beklenirken, bu bölgeye arayışlarlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte masaya El Turco lakaplı sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

15.05.2020 10:16 - Son Güncelleme: 15.05.2020 10:16
Galatasaray'da stopere sürpriz takviye! El Turco geliyor...

Galatasaray koronavirüs nedeniyle verilen arayı fırsat bilip transfer çalışmalarına başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da stopere sürpriz takviye! El Turco geliyor...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için oyuncu satması gereken Cimbom'da listenin başında Marcao ve Luyindama var.

Galatasaray'da stopere sürpriz takviye! El Turco geliyor...

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar Luyindama ve Marcao'dan gelecek bonservis bedeliyle yeni sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor.

Galatasaray'da stopere sürpriz takviye! El Turco geliyor...

STOPER ARAYIŞI BAŞLADI
Bu bağlamda sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom'da transferde önelik stoper mevkisine verildi.

Galatasaray'da stopere sürpriz takviye! El Turco geliyor...

Sarı-kırmızılılar Marcao gibi genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı! Gün gün neler yaşandı? O görüntü ortaya çıktı...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı! Gün gün neler yaşandı? O görüntü ortaya çıktı...