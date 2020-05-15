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Galatasaray'da stopere sürpriz takviye! El Turco geliyor...

Süper Lig'de koronavirüs sonrası yeniden başlama takvimi tartışmaları sürerken, Galatasaray önümüzdeki yılın kadro hazırlıklarına da devam ediyor. Bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Luyindama ve Marcao'nun sezon sonunda transfer olması beklenirken, bu bölgeye arayışlarlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte masaya El Turco lakaplı sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

15.05.2020 10:16 - Son Güncelleme: 15.05.2020 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





