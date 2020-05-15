RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı! Gün gün neler yaşandı? O görüntü ortaya çıktı...

Önce 8 kişinin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor. Daha önce de 2 kişide coronavirüs çıkan Beşiktaş'ta vakaların tedavisine başlandı. Peki Beşiktaş'ta süreç nasıl ilerledi? İşte yaşananlar...

15.05.2020 09:28 - Son Güncelleme: 15.05.2020 09:28
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı! Gün gün neler yaşandı? O görüntü ortaya çıktı...

Beşiktaş'ta 13 Mayıs'taki koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı! Gün gün neler yaşandı? O görüntü ortaya çıktı...

100 KİŞİYE TEST YAPILMIŞTI

Kartal'da 8 Mayıs'ta yapılan testte bir futbolcu ile bir çalışanının sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi yeniden teste tabi tutulmuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı! Gün gün neler yaşandı? O görüntü ortaya çıktı...

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPILIYORDU
Yönetim kurulu toplantısı, transfer görüşmesi ve yeni sezon planlamalarının yapıldığı tesislerdeki testin sonuçlarında, Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte 8 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı! Gün gün neler yaşandı? O görüntü ortaya çıktı...

TEDAVİLERE HEMEN BAŞLANDI
Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü ilk olarak 8 kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edildiğini ve bu kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı! Gün gün neler yaşandı? O görüntü ortaya çıktı...

RESMİ AÇIKLAMA BÖYLE YAPILDI
Bu açıklamadan yaklaşık 1.5 saat sonra ise yine 13 Mayıs'ta tesislerde testten geçen Çebi'yle ilgili olarak "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır" açıklaması yapıldı.

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