Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı! Gün gün neler yaşandı? O görüntü ortaya çıktı...
Önce 8 kişinin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor. Daha önce de 2 kişide coronavirüs çıkan Beşiktaş'ta vakaların tedavisine başlandı. Peki Beşiktaş'ta süreç nasıl ilerledi? İşte yaşananlar...
15.05.2020 09:28
- Son Güncelleme: 15.05.2020 09:28
RESMİ AÇIKLAMA BÖYLE YAPILDI
Bu açıklamadan yaklaşık 1.5 saat sonra ise yine 13 Mayıs'ta tesislerde testten geçen Çebi'yle ilgili olarak "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır" açıklaması yapıldı.
DİĞER GALERİLER