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Galatasaray'da tüm futbolcular indirim teklifini kabul etti! İşte alacakları yeni ücretler

Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınması üzerine gelirleri kesilen Galatasaray, ekonomik anlamda içine girdiği zor durumda rahat bir nefes alabilmek için futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini istemişti. Ancak yüzde 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi ve yüzde 15'lik indirim istendi. Futbolcularıyla, yüzde 15'lik maaş indirimi için görüşen yöneticiler yabancı isimlerin de tamamından bu orana olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine yönetim oyuncularına jest yaptı. İşte Galatasaraylı futbolcuların alacağı yeni maaşlar.

15.05.2020 11:51 - Son Güncelleme: 15.05.2020 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





