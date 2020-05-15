Galatasaray'da tüm futbolcular indirim teklifini kabul etti! İşte alacakları yeni ücretler
Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınması üzerine gelirleri kesilen Galatasaray, ekonomik anlamda içine girdiği zor durumda rahat bir nefes alabilmek için futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini istemişti. Ancak yüzde 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi ve yüzde 15'lik indirim istendi. Futbolcularıyla, yüzde 15'lik maaş indirimi için görüşen yöneticiler yabancı isimlerin de tamamından bu orana olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine yönetim oyuncularına jest yaptı. İşte Galatasaraylı futbolcuların alacağı yeni maaşlar.
Galatasaray maaş indirimi konusunda yıldızları ile el sıkıştı. Salgının futbola etkisi üzerine sarı kırmızılılar da harekete geçmiş ve oyuncuların maliyetini düşürmek için 'indirim' teklifinde bulunmuştu. Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray'ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı. Ancak Galatasaray'da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışarak noktalandı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, yüzde 30'luk indirim talebine yabancı oyunculardan yalnızca Muslera olumlu dönüş yapınca, Aslan'da bu oran revize edildi.
YÜZDE 15'LİK İNDİRİMİ KABUL ETTİLER
Galatasaray yönetimi, yaşanan bu durum üzerine yeni bir indirim oranı belirledi. Futbolcularıyla, yüzde 15'lik maaş indirimi için görüşen yöneticiler yabancı isimlerin de tamamından bu orana olumlu yanıt aldı.
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Öte yandan futbolcularından aldıkları geri dönüşle rahat bir nefes alan sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda 23. şampiyonluğun gelmesi halinde ise indirim şartlarına bir bonus maddesi ekledi.
Galatasaray'ın zafere ulaşan taraf olması durumunda, indirimin yüzde 5'lik kısmı futbolculara geri iade edilecek ve böylece yapılan indirim yüzde 10 olmuş olacak.