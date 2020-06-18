Galatasaray'dan stopere çifte transfer! Harekete geçildi
Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da önümüzdeki yılın kadro planlama çalışmaları sürüyor. Luyindama ve Marcao'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı ekipte, stoper arayışları devam ederken iki Sırp oyuncu gündeme geldi. İşte detaylar...
18.06.2020 09:27
- Son Güncelleme: 18.06.2020 09:27
Süper Lig'de bu sezon üst üste 3. şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, ilk iş olarak takımda kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisini almak istiyor.
Nijeryalı yıldız için Monaco'nun kapısını çalan Galatasaray'ın Fransız ekibinden bir oyuncu daha istediği ortaya çıktı.
İLK GÖZDE 1.94'LÜK PAVLOVIC!
Sarı-kırmızılılar, Monaco'nun transfer ettikten sonra Partizan'a kiraladığı 19 yaşındaki stoper Strahinja Pavlovic'in peşine düştü.
1.94 metre boyundaki sol ayaklı genç Sırp oyuncu için teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında da talebi olduğu bildirildi. Ancak Monaco, Pavlovic'i sezon başında 10 milyon euro'ya Partizan'dan almıştı.