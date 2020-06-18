Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...
NBA'in efsane basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna 26 Ocak'ta bir helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişti. Bryant ve kızı dışında 7 kişinin daha öldüğü korkunç kaza tüm dünyayı yasa boğmuştu. O kaza hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
18.06.2020 10:24
- Son Güncelleme: 18.06.2020 10:24
Mekansal yönelim bozukluğu (Spatial disorientation) nedir?
Havacılık vertigosu da denen ve bir havacının mekansal yönelim bozukluğu yaşayıp, açı, yükseklik veya hızı belirleyememesidir. Görme yönünün önemli olduğu durumlarda, görünür ufuk olmadığında, gece veya kötü hava koşullarında en fazla yaşanan durumdur.
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