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Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...

NBA'in efsane basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna 26 Ocak'ta bir helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişti. Bryant ve kızı dışında 7 kişinin daha öldüğü korkunç kaza tüm dünyayı yasa boğmuştu. O kaza hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

18.06.2020 10:24 - Son Güncelleme: 18.06.2020 10:24
Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...

Geçtiğimiz ocak ayında Kobe Bryant, kızı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği helipkopter kazasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dünyayı şoke eden kazayla ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve sebebiyle ilgili soruşturmalar açılmıştı.

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Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...

Milliyet'in haberine göre; Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) görevlendirdiği müfettişler olayla ilgili bir rapor hazırladı.

Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...

Rapora göre helikopterin pilotu kazadan hemen önce hava trafik kontrolörlerine yükseldiğini söyledi.

Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...

Fakat yoğun sisten dolayı yön algısını kaybeden Zobayan'ın o sırada giderek alçaldığı ortaya çıktı.

Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...

Müfettişlerin raporunda, Pilot Zobanyan'ın mekansal yönelim bozukluğu (Spatial disorientation) yaşama ihtimalinin çok yüksek olduğu ve bu yüzden alçalıp çakıldığı görüşünü bildirdi.

Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...

Müfettişlerin raporu şöyle; 'Dış referanslar veya helikopterin durum ekranına dikkat edilmeden, gerçek saha ve eğimli açıları yanlış algılanma potansiyeline sahiptir.'

Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...

Mekansal yönelim bozukluğu (Spatial disorientation) nedir?
Havacılık vertigosu da denen ve bir havacının mekansal yönelim bozukluğu yaşayıp, açı, yükseklik veya hızı belirleyememesidir. Görme yönünün önemli olduğu durumlarda, görünür ufuk olmadığında, gece veya kötü hava koşullarında en fazla yaşanan durumdur.

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