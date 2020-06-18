Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın raporu yayınlandı! Pilot...

Geçtiğimiz ocak ayında Kobe Bryant, kızı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği helipkopter kazasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dünyayı şoke eden kazayla ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve sebebiyle ilgili soruşturmalar açılmıştı.