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Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Sergen Yalçın ağlayabilir ama Fatih Terim hakkı yok!

Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek 3 puan bıraktı. Deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, son düdüğü beklemeden sahayı terk etti. Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını yorumladı...

05.10.2020 09:10 - Son Güncelleme: 05.10.2020 09:10
Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Sergen Yalçın ağlayabilir ama Fatih Terim hakkı yok!

LEVENT TÜZEMEN - TUZAKLI KAYIP

Fatih hocanın maç öncesi şu iki sözü dikkatimi çekti:

1-Bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Fiziğimizi ekonomik olarak kullanabiliriz.

2-Sorgulanmayacak bir şey, o da benim tercihim.

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Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Sergen Yalçın ağlayabilir ama Fatih Terim hakkı yok!

Kasımpaşa sezon başından beri yaslanarak oynuyor ve rakiplerini kontratak silahıyla yıpratıyor. Galatasaray geniş alanda oynayınca Kasımpaşa'nın hücum tuzağına düştü. Taylan-Etebo ikilisinin mücadele etmekten, rakipleri kovalamaktan hatta boğuşmaktan dilleri dışarı çıktı.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Sergen Yalçın ağlayabilir ama Fatih Terim hakkı yok!

"ŞOVA DÖNÜK PASLAŞMALARI ARKADAŞLARINA SAYGISIZLIKTI"

Belhanda, Arda, Diagne, Feghouli takım savunmasına destek olmadı. Özellikle Galatasaray'ın etkili olacak hücumlarında Belhanda-Feghouli'nin çevre kontrolü yapmadan şova dönük paslaşmaları arkadaşlarına karşı yaptıkları saygısızlıktı.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Sergen Yalçın ağlayabilir ama Fatih Terim hakkı yok!

Sezon başından beri Terim tüm değişiklik hamlelerini yerinde yaptı. Kasımpaşa maçına gripten yeni çıkmış Arda ile Rangers maçının iki kötüsü Belhanda-Feghouli ikilisiyle başlamak bir tercih hatasıydı. Arda ayağındaki topları kötü kullandı. Omar'ın kanadını Yusuf dağıttı, Feghouli yardıma bile gelmedi. Galatasaray, Diagne ile bulduğu pozisyon dışında Kasımpaşa'ya net pozisyonlar verdi.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Sergen Yalçın ağlayabilir ama Fatih Terim hakkı yok!

Yusuf da haftanın golüne aday bir vuruş yaparak kaleci Fatih'i avladı. Peki; Fatih hocam ikinci yarı ne yaptın? Devre arası üçünü de oyundan aldın ve Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu sokup ikili forvete döndün. Bu değişikler Galatasaray'a hareket, hızlılık getirirken daha dengeli hücum etmesini sağladı.

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