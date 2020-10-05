Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Sergen Yalçın ağlayabilir ama Fatih Terim hakkı yok!

Sezon başından beri Terim tüm değişiklik hamlelerini yerinde yaptı. Kasımpaşa maçına gripten yeni çıkmış Arda ile Rangers maçının iki kötüsü Belhanda-Feghouli ikilisiyle başlamak bir tercih hatasıydı. Arda ayağındaki topları kötü kullandı. Omar'ın kanadını Yusuf dağıttı, Feghouli yardıma bile gelmedi. Galatasaray, Diagne ile bulduğu pozisyon dışında Kasımpaşa'ya net pozisyonlar verdi.