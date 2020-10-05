Kasımpaşa-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Sergen Yalçın ağlayabilir ama Fatih Terim hakkı yok!
Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek 3 puan bıraktı. Deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, son düdüğü beklemeden sahayı terk etti. Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını yorumladı...
Sezon başından beri Terim tüm değişiklik hamlelerini yerinde yaptı. Kasımpaşa maçına gripten yeni çıkmış Arda ile Rangers maçının iki kötüsü Belhanda-Feghouli ikilisiyle başlamak bir tercih hatasıydı. Arda ayağındaki topları kötü kullandı. Omar'ın kanadını Yusuf dağıttı, Feghouli yardıma bile gelmedi. Galatasaray, Diagne ile bulduğu pozisyon dışında Kasımpaşa'ya net pozisyonlar verdi.
Yusuf da haftanın golüne aday bir vuruş yaparak kaleci Fatih'i avladı. Peki; Fatih hocam ikinci yarı ne yaptın? Devre arası üçünü de oyundan aldın ve Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu sokup ikili forvete döndün. Bu değişikler Galatasaray'a hareket, hızlılık getirirken daha dengeli hücum etmesini sağladı.