Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Sürpriz sağ bek...
Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray bir yandan forvet mevkisi için çalışmalarını sürdürürken diğer bir yanda da aradığı sağ beki Brezilya'da buldu.
20.06.2019 10:19
- Son Güncelleme: 20.06.2019 10:27
Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de gelecek sezonda da iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, transfer arayışına hız verdi.
Önceliği forvet olan sarı-kırmızılı takım, Meksikalı Javier Hernandez için girişimlerini yoğunlaştırırken farklı mevkiler için de atak yapıyor.
Brezilya basını, Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz sağ bek oyuncusunu açıkladı.
O Tempo'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım iki gün önce Atletico Mineiro'nun genç sağ beki Guga için teklif götürdü.
Brezilya ekibi ise bu teklife kontra bir teklifle yanıt verdi. İddiaya göre oyuncu için istenen bonservis bedeli 7 milyon euro oldu.