Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Sürpriz sağ bek...

Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray bir yandan forvet mevkisi için çalışmalarını sürdürürken diğer bir yanda da aradığı sağ beki Brezilya'da buldu.

20.06.2019 10:19 - Son Güncelleme: 20.06.2019 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





