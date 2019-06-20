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Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Sürpriz sağ bek...

Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray bir yandan forvet mevkisi için çalışmalarını sürdürürken diğer bir yanda da aradığı sağ beki Brezilya'da buldu.

20.06.2019 10:19 - Son Güncelleme: 20.06.2019 10:27
Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Sürpriz sağ bek...

Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de gelecek sezonda da iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, transfer arayışına hız verdi.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Sürpriz sağ bek...

Önceliği forvet olan sarı-kırmızılı takım, Meksikalı Javier Hernandez için girişimlerini yoğunlaştırırken farklı mevkiler için de atak yapıyor.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Sürpriz sağ bek...

Brezilya basını, Galatasaray'ın ilgilendiği sürpriz sağ bek oyuncusunu açıkladı.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Sürpriz sağ bek...

O Tempo'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım iki gün önce Atletico Mineiro'nun genç sağ beki Guga için teklif götürdü.

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Sürpriz sağ bek...

Brezilya ekibi ise bu teklife kontra bir teklifle yanıt verdi. İddiaya göre oyuncu için istenen bonservis bedeli 7 milyon euro oldu.

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