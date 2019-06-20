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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine döndü. Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katarak transfer sezonunu açan sarı lacivertli ekipte, tecrübeli oyuncunun yönetime bir liste sunduğu ortaya çıktı. Belözoğlu'nun verdiği listede iki futbolcunun adı bulunurken yönetimden bu isimlerin transfer edilmesini istediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri...

20.06.2019 11:04 - Son Güncelleme: 20.06.2019 11:34
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Gelecek sezon zirvete oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Sezon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Kanarya'da kadroda radikal değişiklikler yapılacak.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Bu doğrultuda ilk adımı atan Fenerbahçe'de Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı ve Neustadter ile yollar ayrıldı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani, Benzia ve Ayew de takımlarına döndüler.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! İşte o isimler

Transfer dönemime hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg'dan forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı.

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