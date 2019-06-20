Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! İşte o isimler
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine döndü. Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katarak transfer sezonunu açan sarı lacivertli ekipte, tecrübeli oyuncunun yönetime bir liste sunduğu ortaya çıktı. Belözoğlu'nun verdiği listede iki futbolcunun adı bulunurken yönetimden bu isimlerin transfer edilmesini istediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri...
20.06.2019 11:04
- Son Güncelleme: 20.06.2019 11:34
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