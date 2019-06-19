Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı! Fenerbahçe Beko:85 - Anadolu Efes:69 Maç sonucu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 yenerek seride 3-3 beraberliği sağladı ve final serisini son maça taşıdı. Fenerbahçe Beko'da kenardan gelen Guduric, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.
19.06.2019 22:52
- Son Güncelleme: 19.06.2019 22:56
Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 6. maçına Anadolu Efes 3-2 önde geldi. Lacivert-beyazlı ekibin kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maçı Fenerbahçe Beko, 16 sayı farkla 85-69 kazandı.
Bu skorla Fenerbahçe Beko, seride 3-3 beraberliği yakaladı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonunun belirleneceği seriyi 7. ve son maça taşıdı.
Serinin son maçı 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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