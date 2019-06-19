GaleriSpor

Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı! Fenerbahçe Beko:85 - Anadolu Efes:69 Maç sonucu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 yenerek seride 3-3 beraberliği sağladı ve final serisini son maça taşıdı. Fenerbahçe Beko'da kenardan gelen Guduric, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.

19.06.2019 22:52 - Son Güncelleme: 19.06.2019 22:56
Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı! Fenerbahçe Beko:85 - Anadolu Efes:69 Maç sonucu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 yenerek seride 3-3 beraberliği yakaladı.

Süper Lig'de normal sezon lideri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren play-off final serisinde 6. maç geride kaldı.

Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı! Fenerbahçe Beko:85 - Anadolu Efes:69 Maç sonucu.

Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 6. maçına Anadolu Efes 3-2 önde geldi. Lacivert-beyazlı ekibin kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maçı Fenerbahçe Beko, 16 sayı farkla 85-69 kazandı.

Bu skorla Fenerbahçe Beko, seride 3-3 beraberliği yakaladı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonunun belirleneceği seriyi 7. ve son maça taşıdı.

Serinin son maçı 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı! Fenerbahçe Beko:85 - Anadolu Efes:69 Maç sonucu.

ÜÇ SAYILIK BASKETLER FARKI BELİRLEDİ
Karşılaşmayı 16 sayı farkla kazanan Fenerbahçe Beko, 3 sayı çizgisinin gerisinden daha iyi bir isabet oranı yakaladı.

Sarı-lacivertli takım, Anadolu Efes'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 8 baskete karşılık dış atıştan 14 basket üretti.

Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı! Fenerbahçe Beko:85 - Anadolu Efes:69 Maç sonucu.

Fenerbahçe Beko, rakibine serbest atış çizgisinden isabette 17-7, ribauntta da 39-26 üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı! Fenerbahçe Beko:85 - Anadolu Efes:69 Maç sonucu.

KENARDAN GELEN GUDURİC'DEN 21 SAYI
Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 21 sayı üreten Marko Guduric, maçın en skorer oyuncusu oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Alex efsane 11'ini açıkladı... İşte Alex'in efsane 11'i!
Alex efsane 11'ini açıkladı... İşte Alex'in efsane 11'i!