Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, ligin sonuna yaklaşılmasıyla beraber yeni sezon için kadro planlamasını da yapmaya başladı. Fatih Terim ve scout ekibi tarafından ortak hazırlanan raporla eksik mevkiler ve transfer edilecek oyuncu profilleri belirlendi. Bu raporla beraber Terim'in uzun yıllardır gözdesi olan bir ismin adını yönetime yeniden bildirdiği ve yıldız ismin transfer edilmesi için operasyonun başladığı öğrenildi.
"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"
Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.