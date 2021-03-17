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Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, ligin sonuna yaklaşılmasıyla beraber yeni sezon için kadro planlamasını da yapmaya başladı. Fatih Terim ve scout ekibi tarafından ortak hazırlanan raporla eksik mevkiler ve transfer edilecek oyuncu profilleri belirlendi. Bu raporla beraber Terim'in uzun yıllardır gözdesi olan bir ismin adını yönetime yeniden bildirdiği ve yıldız ismin transfer edilmesi için operasyonun başladığı öğrenildi.

17.03.2021 13:07 - Son Güncelleme: 17.03.2021 13:07
Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yapan Galatasaray, ardından çıktığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Sivasspor'la ise 2-2 berabere kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı

Kasımpaşa maçı sonrasında büyük hasar alan zemin, Sivasspor maçında da tepki çekti.

Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı

Beraberlik sonrası zemin üzerinden G.Saray yönetimini eleştiren Belhanda'nın, sezon sonunda bitecek sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"
Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.

Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı

Ayrıca sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncunun röportajını noter onaylı tercümesini de paylaştı.