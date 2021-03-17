Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor! Galatasaray'da transfer operasyonu başladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, ligin sonuna yaklaşılmasıyla beraber yeni sezon için kadro planlamasını da yapmaya başladı. Fatih Terim ve scout ekibi tarafından ortak hazırlanan raporla eksik mevkiler ve transfer edilecek oyuncu profilleri belirlendi. Bu raporla beraber Terim'in uzun yıllardır gözdesi olan bir ismin adını yönetime yeniden bildirdiği ve yıldız ismin transfer edilmesi için operasyonun başladığı öğrenildi.

17.03.2021 13:07 - Son Güncelleme: 17.03.2021 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





