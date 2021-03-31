A Milli Futbol Takımımızın Letonya beraberliği sonrası G Grubu'nda işler kızıştı! İşte son puan durumu
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı. İlk iki maçta Hollanda ve Norveç'i mağlup eden milli takımımızın, İstanbul'da Letonya ile berabere kalmasının ardından grupta işler değişti. İşte Hollanda ve Norveç'in son galibiyetlerinin ardından G Grubu'nda oluşan yeni puan durumu.
31.03.2021 09:33
- Son Güncelleme: 31.03.2021 09:50
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçında Letonya ile karşı karşıya gelen Türkiye, Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 3-1 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak tarihi bir fırsatı tepti.
Milli Takımımızın gollerini 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz atarken Letonya'nın sayılarını 35. dakikada Robert Savalnieks, 57. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Okaunieks kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Türkiye liderliğini sürdürürken, Letonya ise gruptaki ilk puanını almış oldu.
HOLLANDA VE NORVEÇ NE YAPTI?
G Grubu'nun diğer maçlarında Hollanda, konuk olduğu Cebelitarık'ı 7-0, Norveç ise deplasmanda Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.
Hollanda'nın gollerini 42. dakikada Berghuis, 55. dakikada Luuk de Jong, 61. ve 88 dakikalarda Depay, 62. dakikada Wijnaldum, 64. dakikada Malen ve 85. dakikada Van de Beek kaydetti.