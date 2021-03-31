A Milli Futbol Takımımızın Letonya beraberliği sonrası G Grubu'nda işler kızıştı! İşte son puan durumu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı. İlk iki maçta Hollanda ve Norveç'i mağlup eden milli takımımızın, İstanbul'da Letonya ile berabere kalmasının ardından grupta işler değişti. İşte Hollanda ve Norveç'in son galibiyetlerinin ardından G Grubu'nda oluşan yeni puan durumu.

31.03.2021 09:33 - Son Güncelleme: 31.03.2021 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





