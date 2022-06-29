Galatasaray için flaş transfer iddiası! İtalyanlar Joao Pedro'yu duyurdu...
Transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Sarı-Kırmızılılar'ın Cagliari takımının ofansif orta saha oyuncusu Joao Pedro ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiren ve özellikle orta saha için birçok futbolcu ile temasta olan Galatasaray için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Sarı-Kırmızılı kulübün Cagliari takımının 10 numarası Joao Pedro ile anlaşma sağladığını twitter hesabından duyurdu.
Schira, Galatasaray'ın Serie A ekiplerinden Monza ve Salernitana kulüplerini geride bırakarak Joao Pedro için prensip anlaşmasına vardığını yazdı.
Nicolo Schira'nın ardından İtalyan basınında da birçok kaynakta Galatasaray-Pedro transferi için prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gözüken Brezilya asıllı İtalyan vatandaşı Pedro'nun kulübü Cagliari ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.