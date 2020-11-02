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Galatasaray'dan ocakta şampiyonluk hamleleri! İşte operasyonun detayları
Galatasaray'dan ocakta şampiyonluk hamleleri! İşte operasyonun detayları
Sezon başındaki transfer döneminde mali sıkıntılar nedeniyle istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray, devre arası için şimdiden kolları sıvadı. Ocak ayına kadar ligde minimum kayıpla ilerlemenin planlarını yapan Fatih Terim, transfer döneminde yapılacak iki takviye ile şampiyonluğu kovalayacak.
02.11.2020 09:50
- Son Güncelleme: 02.11.2020 09:50
Süper Lig'de Fenerbahçe beraberliği sonrası art arda alınan Kasımpaşa ve Ayremiz Alanyaspor mağlubiyetleri, Galatasaray'ı alevlendirdi.
HEDEFİNİ AÇIKLADI
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hedefini açıkça dile getirdi.
AMAÇ SKOR ALMAK
"İyi oyun değil, 3 puan önemliydi" diyen tecrübeli hoca, Ocak ayına yani devre arası transfer dönemine kadar, oyundan çok skoru almaya bakacak.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Devre arasında ise takıma katılacak yıldızlarla şampiyonluk daha yüksek sesle istenecek.
OCAK'TA ÇİFTE TRANSFER
Seri ve Kenan Karaman için nabız yoklayan Aslan listesini geniş tutuyor. Cim Bom'da şu an için öncelik Wolfsburg'da forma giyen milli yıldızımız Yunus Mallı ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi Onyekuru.