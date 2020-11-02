Galatasaray'dan ocakta şampiyonluk hamleleri! İşte operasyonun detayları

OCAK'TA ÇİFTE TRANSFER

Seri ve Kenan Karaman için nabız yoklayan Aslan listesini geniş tutuyor. Cim Bom'da şu an için öncelik Wolfsburg'da forma giyen milli yıldızımız Yunus Mallı ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi Onyekuru.