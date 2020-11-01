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Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler: Paçavra olurlar

Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, Babel'in golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Galibiyete rağmen oyun olarak vasat bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı ekibe maç sonunda gerek taraftarlardan, gerekse spor kamuoyundan yoğun eleştiri geldi. Spor yazarları da Galatasaray - Ankaragücü arasında oynanan zorlu karşılaşma ile ilgili dikkat çeken yazılar kaleme aldı. İşte o yazılar...

01.11.2020 09:07 - Son Güncelleme: 01.11.2020 09:07
Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler: Paçavra olurlar

LEVENT TÜZEMEN - HAFTAYI KURTARDI

Galatasaray kadro istikrarını kaybetmenin sıkıntılarını yaşıyor. Her maça çıkan değişik onbir yüzünden oyuncular birbirleriyle uyumlu pas iletişimi kuramıyor. 1 puanlı Ankaragücü takımı Galatasaray'dan daha iyi pas yaptı, daha fazla hücuma çıktı, çok adamla Galatasaray'ın üzerine gitti. Etebo-Taylan ikilisi topu oyuna çabuk sokan oyuncular değil.

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Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler: Paçavra olurlar

Ömer Bayram temposuz. Emre Kılınç ise yorgun ve verimsiz. Top ayağına yakışan, ne yaptığını bilen, çalım atan pas veren Babel ile hatalı paslar yapmasına rağmen coşkulu, istekli ve ısrarla hücuma katkı veren Sarrachi Galatasaray'ın ilk yarıda elle tutulan en iyi iki oyuncusuydu. Galatasaray'ın golüne de bu ikili imza attı. Sarrachi'nin ortasından gelen topu ancak Babel kalitesindeki bir oyuncu gol yapabilirdi.

Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler: Paçavra olurlar

Galatasaray'da Terim ile yönetim arasında barış sağlandıysa bu oyunculara da yansımalı. Yaratıcı Feghouli'yi kulübede oturtmak Galatasaray'ı cezalandırmaktır. Galatasaray'ın kötü oyunu "Feghouli oyuna girmeli" diye bağırıyordu. Fatih Terim, Feghouli ile ilgili kararı nedense 75'nci dakikada verdi. Arda'dan önce bence oyuna Cezayirli yıldız girmeliydi.

Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler: Paçavra olurlar

Çünkü Galatasaray'ın sorunu mücadele etmekte değil yaratıcı oyuncuya sahip olamamanın yaşattığı verimsizlikti. Taylan-Etobo top kazanıyor ama oyuna sokamıyordu. Emre Kılınç da katkısızdı.

Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler: Paçavra olurlar

Galatasaray çok iyi oynamadığı maçta sahanın en isteklisi Babel'in golü ile sadece üç puanı alıp haftayı kurtardı. Terim sezon başındaki kadro istikrarı oluşan takıma bir an önce dönmeli. Ayrıca Oğulcan'ı hazırlamalı. Galatasaray'ın bir başka sorunu da topu Onyekuru gibi rakip sahaya hızlı taşıyacak oyuncusunun olmaması.

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