Everton - Liverpool maçındaki skandal ortaya çıktı! "Hakem kuralları unuttu"... Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık...
Hafta sonu oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Merseyside derbisinde Hollandalı stoper Virgil Van Dijk, geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapattı. Pozisyon nedeniyle Van Dijk'e müdahalede bulunan Jordan Pickford, kırmızı kart görmezken VAR hakemi David Coote'nin skandal bir hataya imza attığı ortaya çıktı.
20.10.2020 14:02
- Son Güncelleme: 20.10.2020 14:02
Mücadelenin ikinci yarısında bu kez Mohamed Salah sahneye çıktı. 72. dakikada Jordan Picford'u mağlup eden Mısırılı yıldız, takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Yediği gollere sahasında çabuk karşılık veren Everton, bu golün cevabını da 9 dakika için verdi ve Dominic Calvert-Lewin'in attığı golle 72. dakikada bir kez daha skora denge geldi: 2-2.
VAR KARARLARI TARTIŞMA YARATTI
Goodison Park'ta oynanan Merseyside derbisine atılan goller ve oynanan futboldan ziyade yaşanan krizler damga vurdu. Everton'da Richarlison, mücadelenin 90. dakikasında kırmızı kartla oyundan atıldı. Uzatma bölümlerine ise Jordan Henderson'ın attığı gol tartışmalı bir VAR kararı neticesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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