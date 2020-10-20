Everton - Liverpool maçındaki skandal ortaya çıktı! "Hakem kuralları unuttu"... Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık...

Mücadelenin ikinci yarısında bu kez Mohamed Salah sahneye çıktı. 72. dakikada Jordan Picford'u mağlup eden Mısırılı yıldız, takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Yediği gollere sahasında çabuk karşılık veren Everton, bu golün cevabını da 9 dakika için verdi ve Dominic Calvert-Lewin'in attığı golle 72. dakikada bir kez daha skora denge geldi: 2-2.