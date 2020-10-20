Haberler Galeri Spor Everton - Liverpool maçındaki skandal ortaya çıktı! "Hakem kuralları unuttu"... Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık...

Everton - Liverpool maçındaki skandal ortaya çıktı! "Hakem kuralları unuttu"... Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık...

Hafta sonu oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Merseyside derbisinde Hollandalı stoper Virgil Van Dijk, geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapattı. Pozisyon nedeniyle Van Dijk'e müdahalede bulunan Jordan Pickford, kırmızı kart görmezken VAR hakemi David Coote'nin skandal bir hataya imza attığı ortaya çıktı.

20.10.2020 14:02 - Son Güncelleme: 20.10.2020 14:02
Everton - Liverpool maçındaki skandal ortaya çıktı! Hakem kuralları unuttu... Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık...

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'in Everton maçında Jordan Pickford'un sert müdahalesi sonrasında yaşadığı sakatlığın yankıları sürüyor. Hollandalı savunmacıyı sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıya getiren pozisyonun ardından skandal çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Everton - Liverpool maçındaki skandal ortaya çıktı! Hakem kuralları unuttu... Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık...

İngiltere Premier Lig 5. hafta mücadelesinde Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan Merseyside derbisi 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve takımlar birer puana razı oldu.

Everton - Liverpool maçındaki skandal ortaya çıktı! Hakem kuralları unuttu... Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık...

Tempolu başlayan karşılaşmada konuk takım Liverpool, henüz 3. dakikada Andrew Robertson'ın asistinde Sadio Mane'nin attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu gole yalnızca 16 dakika sonra yanıt veren Michael Keane, 19. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve soyunma odasına bu sonuçla gidildi.

Everton - Liverpool maçındaki skandal ortaya çıktı! Hakem kuralları unuttu... Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık...

Mücadelenin ikinci yarısında bu kez Mohamed Salah sahneye çıktı. 72. dakikada Jordan Picford'u mağlup eden Mısırılı yıldız, takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Yediği gollere sahasında çabuk karşılık veren Everton, bu golün cevabını da 9 dakika için verdi ve Dominic Calvert-Lewin'in attığı golle 72. dakikada bir kez daha skora denge geldi: 2-2.

Everton - Liverpool maçındaki skandal ortaya çıktı! Hakem kuralları unuttu... Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık...

VAR KARARLARI TARTIŞMA YARATTI
Goodison Park'ta oynanan Merseyside derbisine atılan goller ve oynanan futboldan ziyade yaşanan krizler damga vurdu. Everton'da Richarlison, mücadelenin 90. dakikasında kırmızı kartla oyundan atıldı. Uzatma bölümlerine ise Jordan Henderson'ın attığı gol tartışmalı bir VAR kararı neticesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'da kadro krizi! İlk 11'in dışında kalınca...
Galatasaray'da kadro krizi! İlk 11'in dışında kalınca...