Galatasaray'dan Nampalys Mendy hamlesi! Yönetim kolları sıvadı
Süper Lig'de Adana Demirspor mağlubiyetiyle beraber lider Trabzonspor'un 21 puan gerisine düşen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadroya katılan Assunçao'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekip bu bölge için Nampalys Mendy ismini gündeme aldı. İşte transfer çalışmasına ilişkin tüm gelişmeler...
Galatasaray'da ocak ayı transferi için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 sezondur 6 numara bölgesindeki sorunu çözemeyen sarı-kırmızılılarda, yaz transfer döneminde son anda genç Gustavo Assunçao transferiyle o bölgeye takviye yapılmıştı. Ancak genç futbolcu beklentilerin çok altında kaldı ve çok az süre aldı.
NAMPALYS MENDY YENİDEN GÜNDEMDE
Ajansspor'un derlediği habere göre devre arasında Assunçao ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da 6 numara pozisyonu için yeniden Nampalys Mendy gündeme geldi.
SEZON BAŞI TRANSFERİ YETİŞMEMİŞTİ
Yaz transfer dönemininin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nampalys Mendy'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak işlemler yetişmediği için transfer gerçekleşmemişti.
"KADER, YAPACAK BİR ŞEY DE YOK"
Konuyla ilgili açıklama yapan Nampalys Mendy'nin temsilcisi Yacine Ayad "Galatasaray ile Leicester, transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı, sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey de yok." ifadelerini kullanmıştı.