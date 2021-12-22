Galatasaray’dan Nampalys Mendy hamlesi! Yönetim kolları sıvadı

"KADER, YAPACAK BİR ŞEY DE YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Nampalys Mendy'nin temsilcisi Yacine Ayad "Galatasaray ile Leicester, transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı, sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey de yok." ifadelerini kullanmıştı.