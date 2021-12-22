Fenerbahçe’nin eski yıldızı Trabzonspor’u istiyor! Transferde flaş iddia

STADA SEYYAR VAR ARACI

Bu arada Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada ilginç bir gelişme yaşandı. Altyapı yetersizliği nedeniyle stadyum dışına özel VAR aracı gönderildi.