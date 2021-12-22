Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'u istiyor! Transferde flaş iddia
Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yürüyen Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için de çalışmaları hızlandırdı. Bordo-mavili takım için flaş bir iddia da ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin eski yıldızının Trabzonspor'a gelmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...
22.12.2021 13:31
- Son Güncelleme: 22.12.2021 13:33
Altay'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızının Bordo-Mavililer'e gelmek istediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Altay'ı deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Altay ile oynanan karşılaşmada sürpriz isimlere ilk 11'de görev verdi.
STADA SEYYAR VAR ARACI
Bu arada Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada ilginç bir gelişme yaşandı. Altyapı yetersizliği nedeniyle stadyum dışına özel VAR aracı gönderildi.