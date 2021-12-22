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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'u istiyor! Transferde flaş iddia

Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yürüyen Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için de çalışmaları hızlandırdı. Bordo-mavili takım için flaş bir iddia da ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin eski yıldızının Trabzonspor'a gelmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

22.12.2021 13:31 - Son Güncelleme: 22.12.2021 13:33
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Trabzonspor’u istiyor! Transferde flaş iddia

Altay'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızının Bordo-Mavililer'e gelmek istediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Trabzonspor’u istiyor! Transferde flaş iddia

Altay'ı deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Altay ile oynanan karşılaşmada sürpriz isimlere ilk 11'de görev verdi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Trabzonspor’u istiyor! Transferde flaş iddia

Kasık bölgesinde ağrı hisseden Vitor Hugo'yu maç kadrosuna almayan Abdullah Avcı, Dorukhan ve Bakasetas'ı da kulübeye çekti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Trabzonspor’u istiyor! Transferde flaş iddia

Bu isimlerin yerine Trondsen, Siopis ve Abdülkadir Ömür müsabakaya 11'de başladı. Dorukhan ve Bakasetas sonradan oyuna girdi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Trabzonspor’u istiyor! Transferde flaş iddia

STADA SEYYAR VAR ARACI
Bu arada Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada ilginç bir gelişme yaşandı. Altyapı yetersizliği nedeniyle stadyum dışına özel VAR aracı gönderildi.

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