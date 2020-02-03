Aylar sonra itiraf etti: Emre Mor Fenerbahçe'ye gitseydi...

"Borussia Dortmund, Emre Mor'u satma kararı almıştı. Ben de Inter'den 15 milyon avroluk teklif getirmiştim. Anlaşma sağlanmıştı. Kontrat detaylarını konuşmak için Milano'ya gittik. Hiçbir sorun çıkmadı, ön protokol imzaladık. Belgelerin hepsi bende var. Daha sonra ben döndüm ve Emre ile konuştum. Dortmund'dan kazandığının neredeyse iki katını kazanacaktı. Hemen kabul etti."