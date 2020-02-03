Aylar sonra itiraf etti: Emre Mor Fenerbahçe'ye gitseydi...
Sezon başında Celta Vigo'dan büyük umutlarla kiralanan ancak Galatasaray'da bekleneni veremeyen Emre Mor, ara transfer döneminde Olympiakos'un yolunu tuttu. Yunan ekibi ile sözleşme imzalayan Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan, sezon başında Emre'yi Fenerbahçe'ye götürmek istediğini ancak genç oyuncunun tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını açıkladı.
Yaz transfer sezonunda Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor, Fatih Terim ile yeniden eski formunu yakalamak istiyordu ancak işler istediği gibi gitmedi. Genç futbolcunun Türkiye'deki kariyeri sportif başarılarından ziyade magazin sayfalarında geçerken, eski Menajeri Muzzi Özcan konuya ilişkin konuştu.
"Borussia Dortmund, Emre Mor'u satma kararı almıştı. Ben de Inter'den 15 milyon avroluk teklif getirmiştim. Anlaşma sağlanmıştı. Kontrat detaylarını konuşmak için Milano'ya gittik. Hiçbir sorun çıkmadı, ön protokol imzaladık. Belgelerin hepsi bende var. Daha sonra ben döndüm ve Emre ile konuştum. Dortmund'dan kazandığının neredeyse iki katını kazanacaktı. Hemen kabul etti."