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Galatasaray'dan kupada farklı 11! Fatih Terim'den Darıca Gençlerbirliği maçında sürpriz kadro

Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada topladığı 16 puan ile zirve yarışına tutunan Galatasaray, bu haftayı bay geçti. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan sarı-kırmızılı ekip yarın Darıca Gençlerbirliği maçı ile sahaya inecek. Teknik direktör Fatih Terim'in bu karşılaşmaya ligden daha farklı bir 11 ile çıkması ve rotasyon yapması bekleniyor. İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı öncesi son gelişmeler...

14.12.2020 10:52 - Son Güncelleme: 14.12.2020 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





