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Galatasaray'dan kupada farklı 11! Fatih Terim'den Darıca Gençlerbirliği maçında sürpriz kadro

Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada topladığı 16 puan ile zirve yarışına tutunan Galatasaray, bu haftayı bay geçti. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan sarı-kırmızılı ekip yarın Darıca Gençlerbirliği maçı ile sahaya inecek. Teknik direktör Fatih Terim'in bu karşılaşmaya ligden daha farklı bir 11 ile çıkması ve rotasyon yapması bekleniyor. İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı öncesi son gelişmeler...

14.12.2020 10:52 - Son Güncelleme: 14.12.2020 10:52
Galatasaray'dan kupada farklı 11! Fatih Terim'den Darıca Gençlerbirliği maçında sürpriz kadro

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan kupada farklı 11! Fatih Terim'den Darıca Gençlerbirliği maçında sürpriz kadro

Pandemi ve sakatlıklar nedeniyle ligde sahaya tam kadro çıkmakta zorlanan sarı-kırmızılı takım, kupa müsabakasında genç oyunculardan oluşan bir 11'le mücadele edecek.

Galatasaray'dan kupada farklı 11! Fatih Terim'den Darıca Gençlerbirliği maçında sürpriz kadro

Teknik direktör Fatih Terim'in, Darıca Gençlerbirliği maçında sahaya sürmeyi planladığı 11 şöyle...

Galatasaray'dan kupada farklı 11! Fatih Terim'den Darıca Gençlerbirliği maçında sürpriz kadro

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Galatasaray'dan kupada farklı 11! Fatih Terim'den Darıca Gençlerbirliği maçında sürpriz kadro

ŞENER ÖZBAYRAKLI

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