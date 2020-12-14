Formula 1'de olaylı sezon vedalı bitti! Sebastian Vettel Scuderia Ferrari'den ayrıldı, Hamilton Michael Schumacher'i yakaladı...
Formula 1'in 2020 sezonu Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erdi. 2021 sezonu Mart ayında başlayacak... Koronavirüs nedeniyle oldukça ilginç bir sezon geride bırakılırken pek çok rekor ve vedalar da geldi. Sebastian Vettel tutkunu olduğu Scuderia Ferrari'ye veda etti. Lewis Hamilton, Michale Schumacher'in rekoruna erişti. Roman Grosjean ölümden döndü. Formula 1 yıllar sonra yeniden İstanbul'da yapıldı. İşte Formula 1'in 2020 panoraması, sezonun kazananları ve kaybedenleri...
Zorlu geçen Formula 1 sezonu, Abu Dhabi Grand Prix'siyle bitti. Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu önceden garantilediği sezonun 17. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,5 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden gerçekleşti.
Red Bull sürücüsü Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı 1.36.28.645'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Hollandalı pilot, bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez birinciliğe ulaştı.
Mercedes pilotlarının sıralama turlarında elde ettikleri dereceler de yarış sonunda değişmedi. Fin Valtteri Bottas, Verstappen'in 15.976 saniye ardından ikinciliği, Hollandalı pilotun 18.415 saniye gerisinde yarışı bitiren Büyük Britanyalı Hamilton ise üçüncülüğü elde etti. Geceye ise 4 kez dünya şampiyonu Alman pilot Sebastian Vettel'in Ferrar'iye vedası damgasını vurdu.