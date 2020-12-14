Formula 1'de olaylı sezon vedalı bitti! Sebastian Vettel Scuderia Ferrari'den ayrıldı, Hamilton Michael Schumacher'i yakaladı...

Mercedes pilotlarının sıralama turlarında elde ettikleri dereceler de yarış sonunda değişmedi. Fin Valtteri Bottas, Verstappen'in 15.976 saniye ardından ikinciliği, Hollandalı pilotun 18.415 saniye gerisinde yarışı bitiren Büyük Britanyalı Hamilton ise üçüncülüğü elde etti. Geceye ise 4 kez dünya şampiyonu Alman pilot Sebastian Vettel'in Ferrar'iye vedası damgasını vurdu.