Fenerbahçe'de probleme çözüm aranıyor! "Error" Bulut...
Süper Lig'de kendi evinde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut hedef tahtasına oturtuldu. Geniş kadrodan verim alamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan teknik adama biraz daha sürer tanınması beklenirken, futbolcuların uyarılması gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...
14.12.2020 09:15
- Son Güncelleme: 14.12.2020 09:15
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de yüzler düştü... Sezona 18 transfer yaparak giren ve şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilen sarılacivertlilerin, Kadıköy'de üst üste 3 maç kaybetmesi şok ederken, taraftar çıldırdı.
Henüz ligin başı olmasına rağmen önceki gece Twitter'da açılan #ErolBulutİstifa hashtag'i trend oldu. Peki sorun ne? Suç gerçekten Erol Bulut'ta mı?
Yeni hoca gelince işler düzelecek mi? Bu sorular yönetimin masasında. Hocayı gönderme yolunu ilk yılında Cocu, ikinci yıl Ersun Yanal'da deneyen başkan Ali Koç sonuç alamadı. İki sezon da kaybedildi.
DÜĞMEYE BASILACAK
Koç'un bu kez Bulut'a biraz daha zaman tanıması bekleniyor. Samandıra'da oyuncular tek tek dinlenecek, gerekli uyarılar yapılacak. Ancak kötü sonuçlar devam ederse radikal kararlar için düğmeye basılacak.
EROL BULUT İKİLEMİ
1- Genç ve tecrübesiz olması, hiç büyük takım çalıştırmaması nedeniyle oyuncular üzerinde ağırlığının yetersiz olduğu söyleniyor.