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Fenerbahçe'de Volkan Demirel boş sözleşmeye imza attı (Son dakika Fenerbahçe haberleri)

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Transferleri açıklamak için UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertli ekipte dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de, takımdaki sözleşmesi biten bir oyuncu da boş mukaveleye imza attı. İşte o detaylar...

26.06.2019 09:20 - Son Güncelleme: 26.06.2019 09:21
Fenerbahçe'de Volkan Demirel boş sözleşmeye imza attı (Son dakika Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel boş sözleşmeye imza attı (Son dakika Fenerbahçe haberleri)

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel boş sözleşmeye imza attı (Son dakika Fenerbahçe haberleri)

Ersun Yanal yeni transferlerin yeni sezon öncesi kampına yetiştirilmesi konusunda yönetime istekte bulundu.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel boş sözleşmeye imza attı (Son dakika Fenerbahçe haberleri)

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde bir yandan da UEFA kararı bekleniyor.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel boş sözleşmeye imza attı (Son dakika Fenerbahçe haberleri)

UEFA kararına göre transferleri açıklayacak olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler meydana geldi.

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