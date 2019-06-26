Fenerbahçe'de Volkan Demirel boş sözleşmeye imza attı (Son dakika Fenerbahçe haberleri)

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Transferleri açıklamak için UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertli ekipte dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de, takımdaki sözleşmesi biten bir oyuncu da boş mukaveleye imza attı. İşte o detaylar...

26.06.2019 09:20 - Son Güncelleme: 26.06.2019 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





