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Haberler Spor Galatasaray’dan Inaki Pena bombası: Herkes Bürki'yi beklerken kale genç Barcelonalıya emanet

Galatasaray’dan Inaki Pena bombası: Herkes Bürki'yi beklerken kale genç Barcelonalıya emanet

Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki ile her konuda anlaşan ve İsviçreli kalecinin İstanbul'a gelişi için uçak biletini dahi alan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bürki'de çıkan pürüz sonrası Aslan, rotayı Barcelona'ya kırdı. Inaki Pena'yı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladı.

29.01.2022 22:18 - Son Güncelleme: 29.01.2022 22:58
Galatasaray’dan Inaki Pena bombası: Herkes Bürki’yi beklerken kale genç Barcelonalıya emanet

Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle uzun süredir kaleci arayışı içinde olan Sarı-Kırmızılı yönetim, Borussia Dortmund'dan Roman Bürki ile her konuda anlaşmasına ve yarın İstanbul'a gelmesi beklenen İsviçreli kalecinin uçak biletini dahi almasına rağmen son dakikada çıkan pürüz sonrası transferde rotasını değiştirdi.

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Galatasaray’dan Inaki Pena bombası: Herkes Bürki’yi beklerken kale genç Barcelonalıya emanet

Galatasaray yönetimi, Bürki'nin yerine Barcelona'nın 3. kalecisi Inaki Pena ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

Galatasaray’dan Inaki Pena bombası: Herkes Bürki’yi beklerken kale genç Barcelonalıya emanet

Pena'nın kiralık transferi için kulübü Barcelona'ya herhangi bir ücret ödemeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki kaleciyi bugün İstanbul'a getirecek.

Galatasaray’dan Inaki Pena bombası: Herkes Bürki’yi beklerken kale genç Barcelonalıya emanet

Daha önce Barcelona'da Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent'in tavsiyesi ve girişimleri sonucu transferi bitirilen İspanyol eldiven, bugün İstanbul'a ayak bastıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray’dan Inaki Pena bombası: Herkes Bürki’yi beklerken kale genç Barcelonalıya emanet

TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Öte yandan takvim.com.tr, geçtiğimiz hafta "Barcelona'nın 3. kalecisi Inaki Pena Türkiye yolcusu" başlığıyla yayınladığı haberle Galatasaray - Inaki Pena temasını okurlarına duyurmuştu.

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