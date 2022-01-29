Galatasaray’dan Inaki Pena bombası: Herkes Bürki'yi beklerken kale genç Barcelonalıya emanet
Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki ile her konuda anlaşan ve İsviçreli kalecinin İstanbul'a gelişi için uçak biletini dahi alan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bürki'de çıkan pürüz sonrası Aslan, rotayı Barcelona'ya kırdı. Inaki Pena'yı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladı.
29.01.2022 22:18
- Son Güncelleme: 29.01.2022 22:58
Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle uzun süredir kaleci arayışı içinde olan Sarı-Kırmızılı yönetim, Borussia Dortmund'dan Roman Bürki ile her konuda anlaşmasına ve yarın İstanbul'a gelmesi beklenen İsviçreli kalecinin uçak biletini dahi almasına rağmen son dakikada çıkan pürüz sonrası transferde rotasını değiştirdi.
Galatasaray yönetimi, Bürki'nin yerine Barcelona'nın 3. kalecisi Inaki Pena ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Öte yandan takvim.com.tr, geçtiğimiz hafta "Barcelona'nın 3. kalecisi Inaki Pena Türkiye yolcusu" başlığıyla yayınladığı haberle Galatasaray - Inaki Pena temasını okurlarına duyurmuştu.