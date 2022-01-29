Galatasaray’dan Inaki Pena bombası: Herkes Bürki’yi beklerken kale genç Barcelonalıya emanet

Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle uzun süredir kaleci arayışı içinde olan Sarı-Kırmızılı yönetim, Borussia Dortmund'dan Roman Bürki ile her konuda anlaşmasına ve yarın İstanbul'a gelmesi beklenen İsviçreli kalecinin uçak biletini dahi almasına rağmen son dakikada çıkan pürüz sonrası transferde rotasını değiştirdi.