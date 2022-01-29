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Haberler Spor Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sesleri! Yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı açıklama: "Anlaşma konusunda..."

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sesleri! Yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı açıklama: "Anlaşma konusunda..."

Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, taraftarın sevgilisi olan eski forveti Bafetimbi Gomis'i gündemine almışken Fransız oyuncunun menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Öte yandan takvim.com.tr manşete taşıdığı haberlerle günler öncesinden Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis ilgilendiğini duyurmuştu.

takvim.com.tr
29.01.2022 20:51 - Son Güncelleme: 29.01.2022 21:07
Galatasaray’da Bafetimbi Gomis sesleri! Yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı açıklama: Anlaşma konusunda...

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray genç kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirerek bu olumsuz tablodan kurtulmayı hedefliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da Bafetimbi Gomis sesleri! Yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı açıklama: Anlaşma konusunda...

Bu doğrultuda bir golcüye ihtiyaç duyan Cimbom, taraftarın sevgilisi olan eski forveti Bafetimbi Gomis'i gündemine almıştı.

Galatasaray’da Bafetimbi Gomis sesleri! Yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı açıklama: Anlaşma konusunda...

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki futbolcuyla resmi pazarlıklar başlarken görüşmeler hakkında çok önemli bir açıklama geldi.

Galatasaray’da Bafetimbi Gomis sesleri! Yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı açıklama: Anlaşma konusunda...

"ANLAŞMA...."
Fransız futbolcunun menajeri Patrick Mendy yaptığı açıklamada, "Anlaşma noktasından çok uzak değiliz ama Galatasaray'ın yabancı kuralı konusunda zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor.

Galatasaray’da Bafetimbi Gomis sesleri! Yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı açıklama: Anlaşma konusunda...

Sorun şu ki çoğu yerde transfer 31 Ocak'ta kapanıyor ve bekleme riskini alacağımızı düşünmüyorum.

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