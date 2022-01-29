Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sesleri! Yıldız oyuncunun menajerinden çarpıcı açıklama: "Anlaşma konusunda..."
Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, taraftarın sevgilisi olan eski forveti Bafetimbi Gomis'i gündemine almışken Fransız oyuncunun menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Öte yandan takvim.com.tr manşete taşıdığı haberlerle günler öncesinden Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis ilgilendiğini duyurmuştu.
29.01.2022 20:51
- Son Güncelleme: 29.01.2022 21:07
Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray genç kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirerek bu olumsuz tablodan kurtulmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda bir golcüye ihtiyaç duyan Cimbom, taraftarın sevgilisi olan eski forveti Bafetimbi Gomis'i gündemine almıştı.
"ANLAŞMA...."
Fransız futbolcunun menajeri Patrick Mendy yaptığı açıklamada, "Anlaşma noktasından çok uzak değiliz ama Galatasaray'ın yabancı kuralı konusunda zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor.